Скільки коштуватиме газ від 1 грудня: у «Нафтогазі» назвали ціну за кубометр

Річний тариф на газ з 1 грудня не зміниться / © pexels.com

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З 1 грудня 2026 року клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" платитимуть за газ 7,96 грн за кубометр із ПДВ. Ціна буде незмінною згідно з умовами річного тарифного плану "Фіксований".

У "Нафтогазі" повідомили, що цей тариф діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно. Споживачі оплачують фактично використаний газ щомісяця до 25 числа наступного місяця.

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Від чого залежить вартість

Вартість спожитого газу в грудні залежатиме від його обсягу. До кожного використаного кубометра застосовуватимуть фіксовану ціну. Сам початок нового місяця не змінює умов річного плану – вони охоплюють і грудень, і наступні зимові місяці.

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Рахунки клієнти можуть отримати в особистому кабінеті або чат-боті. Тарифний план доступний також отримувачам пільг і субсидій. Його зміна не впливає на наявність чи нарахування такої допомоги.

Ціни в інших постачальників

Близько 98% побутових споживачів мають угоди з Нафтогазом. А близько 2% купують газ в інших компаній. Для них вартість залежить від обраного постачальника та виду пропозиції: річної або місячної.

У листопаді 2026 року річні тарифи інших компаній становлять від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Зокрема, "Тернопільоблгаз збут" ціна становить 7,96 грн, "Прикарпатенерготрейд" – за 7,98 грн, "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" – за 7,99 грн, а "Львівенергозбут" – за 8,20 грн.

У "Київських енергетичних послуг" і "Дніпровських енергетичних послуг" ціна на рік складає 8,46 грн за кубометр, у "Ритейл Сервіс" – 9,99 грн. Ці річні пропозиції розраховані до завершення квітня 2027 року.

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Місячні комерційні пропозиції постачальників можуть змінитися з 1 грудня. Наприклад, у листопаді вони подорожчали й залежно від компанії становлять від 8,46 до 27,50 грн за кубометр. Це ціни саме за листопад, тоді як річні контракти передбачають фіксацію вартості на визначений строк.

Чому не можуть підвищити тариф

Підвищити тариф на газ для населення неможливо без зняття мораторію, запровадженого на час воєнного стану. Кабінет Міністрів повідомив про збереження чинних пільгових цін для населення та виробників тепла до 31 березня, фактично до кінця опалювального сезону.

"Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні", – наголосив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Нагадаємо, що у листопаді вартість газу за місячними комерційними пропозиціями помітно зросла: залежно від конкретного постачальника ціна коливається у межах від 8,46 до 27,50 грн за кубометр. Однак річні тарифи збереглися на попередньому рівні — від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, завдяки чому для переважної більшості українців вартість газу залишиться незмінною.

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