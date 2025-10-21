Скільки коштуватиме картопля взимку: прогноз виробників

Картопля / © www.freepik.com/free-photo

Наразі ціни на картоплю в Україні залишаються стабільними. За словами виконавчої директорки Асоціації виробників картоплі Ольги Самойличенко, серйозних коливань не прогнозується щонайменше до настання холодів.

Про це вона повідомила у коментарі Комерсант Український.

«Поки не настануть холоди, ціна триматиметься така, як зараз. А потім, коли стане холодно, то, скоріше за все, буде дефіцит, і ми почнемо дорівнювати на ціну картоплі, що імпортується», — пояснила експертка.

Чому можливий дефіцит

За словами аналітиків, головна причина можливої зміни ціни — сезонний дефіцит через скорочення пропозиції з боку дрібних фермерів та домогосподарств, які не мають умов для тривалого зберігання.

Коли температура опускається нижче нуля, частина запасів втрачається, що природно підштовхує ціни вгору.

Наразі українська картопля коштує близько 10 гривень за кілограм, тоді як у сусідній Польщі — приблизно 6 гривень.

Саме завдяки цьому імпортна продукція поки що стримує зростання цін на внутрішньому ринку.

Втім, якщо постачання з ЄС зменшиться або зростуть логістичні витрати, українська картопля може зрівнятися в ціні з імпортною вже взимку.

Попри можливий дефіцит, істотного стрибка цін не очікується. Аналітики ринку зазначають, що виробники та великі агрохолдинги заздалегідь формують запаси, що допоможе уникнути різких коливань вартості.

Водночас ситуація залишатиметься залежною від погодних умов, вартості енергоносіїв та обсягів імпорту з Польщі та Нідерландів.

За оцінками експертів, якщо температура знизиться різко, а зберігання врожаю ускладниться, ціни можуть зрости на 10–15%.

Утім, уже навесні ринок має стабілізуватися — за рахунок імпорту та нового врожаю ранніх сортів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії більшість базових продуктів в Україні суттєво здорожчала. Цей стрибок цін став прямим наслідком інфляції, знищення агрокомплексів і господарств, а також загального зниження виробництва.