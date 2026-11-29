Картопля / © pexels.com

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Попит на картоплю в Україні знизився, що спричинило падіння цін. Згідно з індексом споживчих цін (95,96%), порівняно з жовтнем, овоч здешевшав на 4,04%.

Зокрема, за словами директора ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» Ігоря Шкурка, уже на початку 2027 року вартість овочу може сягнути 20 грн/кг.

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«Ті господарства, які мають сучасні сховища та зберегли якісну картоплю, у зимові місяці прогнозовано зароблять. Адже в лютому ціни можуть зрости до 20 грн/кг. Через спеку загальний обсяг урожаю картоплі на заході країни виявився меншим приблизно на 30%. А якість значної частини бульб залишає бажати кращого через суху гниль і велику кількість дрібної фракції», — пояснив він.

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Ціни на продукти в Україні — останні новини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії більшість базових продуктів в Україні суттєво здорожчала. Цей стрибок цін став прямим наслідком інфляції, знищення агрокомплексів і господарств, а також загального зниження виробництва.

2027 року вартість соняшникової олії в Україні може підскочити в півтора-два рази через скорочення посівів та складнощі в роботі аграріїв, проте фахівці радять поки що не робити масових запасів.

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