ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Скільки коштуватиме кутя на Святвечір 2025: що найдорожче у святковій страві

Науковці Інституту аграрної економіки підрахували, що пшенична кутя на 950 г стане у 213,37 грн 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Різдвяна кутя

Різдвяна кутя

Пшенична кутя вагою 950 г за традиційним рецептом стане українцям у 213,37 грн 2025 року. Це робить її другою за вартістю стравою на святковому столі.

Такі підрахунки надали науковці Інституту аграрної економіки.

Найдорожчими інгредієнтами цьогорічної куті стали мак – 72,50 грн за 200 г, волоські горіхи – 68,80 грн, а також родзинки – 24,99 грн за 100 г.

Основна складова – пшенична крупа з твердої пшениці – коштує 26,90 грн за 400 г. За мед доведеться заплатити 18,70 грн за 100 г, а цукор (50 г) стане у 1,48 грн.

Таким чином, святкове частування вийде недешевим, однак більшість продуктів залишаються доступними, що дозволяє українцям дотримуватися традицій і приготувати кутю до Святвечора.

Раніше ми розповідали, скільки коштуватиме приготування 12 традиційних страв на Різдвяну вечерю 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie