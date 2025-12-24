Скільки коштуватиме кутя на Святвечір 2025: що найдорожче у святковій страві

Різдвяна кутя

Пшенична кутя вагою 950 г за традиційним рецептом стане українцям у 213,37 грн 2025 року. Це робить її другою за вартістю стравою на святковому столі.

Такі підрахунки надали науковці Інституту аграрної економіки.

Найдорожчими інгредієнтами цьогорічної куті стали мак – 72,50 грн за 200 г, волоські горіхи – 68,80 грн, а також родзинки – 24,99 грн за 100 г.

Основна складова – пшенична крупа з твердої пшениці – коштує 26,90 грн за 400 г. За мед доведеться заплатити 18,70 грн за 100 г, а цукор (50 г) стане у 1,48 грн.

Таким чином, святкове частування вийде недешевим, однак більшість продуктів залишаються доступними, що дозволяє українцям дотримуватися традицій і приготувати кутю до Святвечора.

