Скільки коштуватиме кутя на Святвечір 2025: що найдорожче у святковій страві
Науковці Інституту аграрної економіки підрахували, що пшенична кутя на 950 г стане у 213,37 грн 2025 року.
Пшенична кутя вагою 950 г за традиційним рецептом стане українцям у 213,37 грн 2025 року. Це робить її другою за вартістю стравою на святковому столі.
Такі підрахунки надали науковці Інституту аграрної економіки.
Найдорожчими інгредієнтами цьогорічної куті стали мак – 72,50 грн за 200 г, волоські горіхи – 68,80 грн, а також родзинки – 24,99 грн за 100 г.
Основна складова – пшенична крупа з твердої пшениці – коштує 26,90 грн за 400 г. За мед доведеться заплатити 18,70 грн за 100 г, а цукор (50 г) стане у 1,48 грн.
Таким чином, святкове частування вийде недешевим, однак більшість продуктів залишаються доступними, що дозволяє українцям дотримуватися традицій і приготувати кутю до Святвечора.
