Скільки коштуватиме новорічний стіл-2026: як змінилися ціни

Новорічний стіл / © www.freepik.com/free-photo

Святкування Нового року коштуватиме українській родині в середньому 3980 грн, що на 10,7% дорожче, ніж торік. Попри значне здешевлення овочів, ціни на м’ясні продукти та безалкогольні напої продемонстрували стрімке зростання.

Вартість новорічного столу 2026 року за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня 2025 року порахували науковці «Інституту аграрної економіки».

За підрахунками фахівців, новорічний стіл із традиційним набором страв — салати, м’ясні та рибні вироби, овочі, фрукти, хлібобулочні й кондитерські продукти, а також напої — для сім’ї з чотирьох осіб коштуватиме близько 3980 грн.

Розрахунки «Інституту аграрної економіки» показують, що приготування салату «Олів’є» з традиційного набору продуктів вагою 3 кг коштуватиме 406,87 грн, що на 5,8% дорожче порівняно з минулим роком. Найбільше у вартості страви додала ковбаса — 180 грн за 0,5 кг, що на 12,5% більше залежно від виробника. Водночас овочі суттєво здешевшали: картопля (580 г) коштує 8,50 грн, що на 57,6% менше, ніж торік; морква (280 г) — 3,18 грн (-62,3%), цибуля (230 г) — 1,75 грн (-58,0%). Натомість інші інгредієнти подорожчали: яйця (6 шт.) — 49,08 грн (+4,8%), зелений горошок (0,5 кг) — 62,50 грн (+11,5%), консервовані огірки (200 г) — 43,92 грн (+14,9%), а майонез (350 г) — 57,99 грн (+14,3%).

Завдяки здешевленню овочів вартість салату «Оселедець під шубою» (1,57 кг) становитиме 174,83 грн, що лише на 4% більше за торішній показник. Основну частку ціни формує філе оселедця — 135 грн за 0,5 кг (+13,4%). Майонез (180 г) коштує 29,82 грн. Водночас овочі для цього салату подешевшали більш ніж удвічі: картопля (280 г) — 4,10 грн (-57,6%), морква (190 г) — 2,16 грн (-62,3%), буряк (250 г) — 2,46 грн (-49,4%), цибуля (170 г) — 1,29 грн (-58,0%).

Протягом року ціни на м’ясні продукти зросли в середньому на 23%. Сирокопчена ковбаса «Брауншвейзька» (350 г) коштує 410 грн, що на 22% дорожче, ніж 2024 року; бекон запечений (0,5 кг) — 276 грн (+21%), свинячий биток (1 кг) — 339 грн (+15%). Найбільше здорожчало м’ясо птиці, хоча воно залишається найдоступнішим: кілограм курячого філе коштує близько 244 грн (+40% за рік). Загалом витрати на 2,85 кг м’ясної продукції для святкового столу становитимуть 1269 грн.

Філе оселедця (0,5 кг), традиційне для українського столу, стане у 135 грн.

Молочна продукція також подорожчала: твердий сир (300 г) коштує 176 грн (+19%), а вершкове масло (200 г) — 118 грн (+14%).

Середня вартість овочів на новорічному столі становитиме 473 грн, що на 5% менше, ніж минулого року. Картопля (2 кг) коштує 29 грн (-58%), печериці (1 кг) — 140 грн (-11%), солодкий перець (0,5 кг) — 128 грн (+29%), свіжі огірки (0,5 кг) — 49 грн (-11%), помідори (1 кг) — 127 грн (+6%).

Фрукти стануть приблизно у 200 грн, що на 22% дешевше. Два кілограми мандаринів коштуватимуть 116 грн, банани (1 кг) — 62 грн, лимон (200 г) — 22 грн.

Батон білого хліба подорожчав до 35 грн (+25%), а шоколадні цукерки коштують у середньому 326 грн за кілограм (+16%).

Із напоїв пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) коштуватиме 239 грн (+14%), а бренді «Шабо» 5-річної витримки (0,5 л) — 278 грн (+6%). Безалкогольні напої коштуватимуть 149 грн, що на 34% більше: сік «Наш Сік» (950 мл) — 61,90 грн (+57%), «Кока-кола» (1,75 л) — 60,80 грн (+26%), мінеральна вода «Моршинська» (1,5 л) — 26,38 грн (+14%).

Отже, бюджетний варіант новорічного столу для середньостатистичної родини коштуватиме 3980 грн, що на 10,7% більше, ніж торік.

Для сімей, які планують додати до меню делікатеси, витрати зростуть ще приблизно на 813 грн. Баночка червоної ікри (100 г) коштує в середньому 469 грн, а 180 г червоної риби — близько 344 грн. Так, святковий стіл із делікатесами коштуватиме 4793 грн, що на 10,6% дорожче, ніж минулого року.

Нагадаємо, різдвяна вечеря з 12 страв 2025 року коштуватиме українській родині приблизно 1374 грн, згідно з даними «Інституту аграрної економіки». Найдорожчою позицією залишається смажена риба (346 грн), за нею йдуть традиційна кутя (213 грн) та узвар (118 грн), тоді як овочева частина меню помітно подешевшала порівняно з минулим роком.