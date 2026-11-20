Гроші на відбудову України / © ТСН

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Потреби України у відновленні та реконструкції після повномасштабного вторгнення Росії оцінюють майже у 588 млрд доларів.

Про це міністр економіки та екології Олександр Кравченко розповів у коментарі журналістці «Новини.LIVE» Галині Остаповець під час німецько-українського бізнес-форуму в Берліні.

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За словами Кравченка, оцінки наслідків повномасштабної війни регулярно оновлюють на основі звітів Світового банку. Міністр назвав суму близько 585 млрд доларів і зазначив, що показник може змінитися після наступного оновлення оцінки у лютому 2027 року.

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Окремо Кравченко розповів про руйнування, яких зазнає український бізнес через російські атаки.

«Лише цього року внаслідок російських атак дронів зруйновано основні засоби підприємств на 50 мільярдів гривень. Це свідчить про масштаб втрат», — зазначив міністр.

Йдеться про виробничі приміщення, обладнання, техніку, склади та інше майно, необхідне для роботи підприємств. Такі руйнування впливають на обсяги виробництва, зайнятість населення, доходи бізнесу та податкові надходження до бюджету.

Кравченко наголосив, що для відновлення підприємств та інфраструктури потрібні кошти держави, приватного сектору й міжнародних партнерів. Серед країн, які підтримують Україну, він окремо відзначив Німеччину.

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«Підтримка Німеччини Україні вже перевищила 80 мільярдів євро. ФРН залишається одним із найбільших фінансових партнерів України», — зазначив міністр.

Нагадаємо, у травні 2026 року в Офісі президента повідомляли, що загальні втрати України внаслідок російської агресії можуть перевищувати 667 млрд доларів. До цієї суми входять не лише руйнування інфраструктури, а й економічні та гуманітарні наслідки війни.

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