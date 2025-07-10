Скільки коштуватиме відбудова України: Шмигаль ошелешив сумою

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відбудова та модернізація України можуть коштувати 1 трлн дол. на період у 14 років.

Про це очільник уряду сказав під час виступу на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня у межах конференції з відновлення (URC).

За словами Шмигаля, концепція України передбачає створення двох фондів у розмірі одного трильйона доларів:

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«Фонд Україна» на 540 млрд дол. За оцінкою Світового банку, стільки коштуватиме відбудова України. Фонд формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів та спеціального податку на експорт сировини РФ;

Європейський структурний фонд на підтримку України у 460 млрд дол. Прем’єр пояснив, що це буде платформою для інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво.

«Окреслив також два стратегічних завдання, які стоять перед нами: підтримувати і посилювати санкційний тиск на росію, а також забезпечити достатню кількість фінансових ресурсів, аби Україна могла протистояти російській агресії та пов’язаними з нею викликами», — написав Шмигаль у Мережі.

Нагадаємо, перед конференцією URC у Римі, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові, запровадивши для неї свій «План Маршалла».

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час Конференції URC заявила, що партнери ухвалили рішення про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України. Державні кошти витрачатимуть на залучення інвестицій.