Скільки коштуватиме відновлення України: The Times вразило сумою

Руїни після війни / © Associated Press

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Британські аналітики вважають, що на відновлення України після руйнівної війни необхідно буде витратити орієнтовно 530 млрд доларів.

Про це йдеться у публікації The Times.

За оцінками міжнародних організацій, близько 13% житлового фонду України зруйновано або серйозно пошкоджено. Тож відновлення країни має передбачати масштабну реконструкцію інфраструктури.

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Відновлення житла, шкіл, лікарень, енергетичних і транспортних об’єктів потребуватиме серйозних інвестицій.

Окрім того, для захисту країни від нової російської агресії потрібен буде розвиток оборонної промисловості та зміцнення нових кордонів через створення мінних полів та будівництво ліній оборони, а також модернізація армії.

Західні партнери вже виявили бажання взяти участь в оборонних проєктах, зокрема йдеться про такі великі компанії як BAE Systems і Rheinmetall.

Для відновлення України планується використовувати заморожені російські активи — близько 330 мільярдів доларів. Однак, навіть це джерело фінансування не покриватиме всіх витрат.

При цьому безсумнівно, що Росія чинитиме опір використанню конфіскованих російських активів.

«Москва буде демонстративно плюватися і кричати, але на ділі вона прийме це як спосіб виплати репарацій із грошей, які вона все одно не отримає назад», — зазначив неназваний європейський дипломат у коментарі The Times.

Нагадаємо, Росія може погодитися на використання активів на суму 300 мільярдів доларів, заморожених у Європі, для відновлення України. Але водночас держава-агресорка наполягатиме, щоб частина грошей була витрачена на окуповані Росією українські території.