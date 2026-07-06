Скільки коштує бензин, дизель і газ 6 липня: огляд цін з АЗС

Ціни на заправках 6 липня / © Pixabay

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Станом на 6 липня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні не змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 76,23 грн за літр, а дизельного пального — 77,01 грн за літр. Розповідаємо детальніше, де та скільки коштує бензин 6 липня.

Про це повідомляє «Главком».

Ціни на бензин, дизель і газ 6 липня

Найдорожчий бензин та дизель незмінно пропонують заправки «ОККО», «WOG» та «Socar». Найдешевше заправитися вийде на «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті».

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Актуальна вартість усіх видів пального на українських заправках:

«upg»: А95 — 73,90 грн; А95+ — 75,90 грн; ДП — 74,26 грн; ДП+ — 76,90 грн; А100 — 84,90 грн; Газ — 38,40 грн.

«ОККО» : А95 — 78,90 грн; А95+ — 81,90 грн; ДП — 79,90 грн; ДП+ — 82,90 грн; А100 — 88,90 грн; Газ — 41,90 грн.

«WOG» : А95 — 78,90 грн; А95+ — 81,90 грн; ДП — 79,90 грн; ДП+ — 82,90 грн; А100 — 88,90 грн; Газ — 41,90 грн.

«KLO» : А95 — 72,90 грн; А95+ — 77,40 грн; ДП — 76,20 грн; ДП+ — 79,20 грн; А100 — 84,50 грн; А92 — 68,90 грн; Газ — 39,90 грн.

«SOCAR» : А95 — 78,90 грн; А95+ — 82,90 грн; ДП — 80,90 грн; ДП+ — 83,90 грн; А100 — 88,90 грн; Газ — 41,90 грн.

«UKRNAFTA» : А95 — 73,90 грн; А95+ — 76,90 грн; ДП — 74,90 грн; ДП+ — 76,90 грн; А92 — 69,90 грн; Газ — 38,40 грн.

«БРСМ-НАФТА»: А95+ — 70,99 грн; ДП — 72,99 грн; ДП+ — 76,99 грн; Газ — 37,99 грн.

Враховуючи ціни, на повному баку водії можуть зекономити чи переплатити близько 600 гривень. Це за умови, якщо заправлятися за найдешевшою пропозицією, або ж вибрати найдорожчу — і переплатити.

Мережі «ОККО» та «WOG» виставили ідентичні ціни абсолютно на всі позиції.

Росіяни атакують заправки в Україні

Нагадаємо, за останні два місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК, а також регулярних ударів зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

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Проте, як зазначив колишній очільник Міністерства інфраструктури Андрій Пивоварський, на відміну від Росії, де подібні удари призводять до дефіциту, черг і перебоїв, в Україні таких проблем немає завдяки диверсифікованому паливному ринку, десяткам постачальників, конкуренції та розгалуженій логістиці, де втрачену ланку одразу підстраховують інші.

Водночас така стійка модель має свою ціну, через що вартість бензину на українських заправках падає поступово. За словами експерта, світові ціни на нафтопродукти залежать від балансу попиту і пропозиції, завантаженості НПЗ, сезонних факторів та воєнних ризиків.

Додатково на кінцеву ціну ресурсу в Україні впливає те, що пальне купується за валюту, а курс долара з початку загострення на Близькому Сході зріс із близько 43,20 грн до майже 45 грн.

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