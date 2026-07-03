Скільки коштує бензин і газ 3 липня: актуальні ціни на пальне

Ціни на пальне 3 липня / © pixabay.com

Реклама

Український ринок пального демонструє стабільність. Станом на 3 липня провідні оператори українських АЗС залишили цінники без змін та не підвищували вартість бензину і газу. Скільки коштує бензин сьогодні?

Про це повідомляє «Главком».

Ціни на пальне в Україні 3 липня

Наразі середні роздрібні ціни в країні зафіксувалися на позначці близько 75,20 грн за літр бензину марки А-95 та 76,96 грн за літр дизельного пального.

Реклама

У найбільших мережах АЗС цінових коливань не фіксують. Водночас зберігається традиційний розподіл вартості між різними гравцями: найвищі тарифи на бензин та дизель мають АЗС «Окко», «WOG» та «Socar», тоді як найбюджетніші пропозиції в «Укрнафти» та «БРСМ-Нафти».

Ціни на пальне 3 липня 2026 року:

«upg» : А95 — 73,90 грн/літр; А95+ — 75,90 грн/літр; ДП — 74,90 грн/літр; ДП+ — 76,90 грн/літр; А100 — 84,90 грн/літр; Газ — 39,40 грн/літр.

«ОККО» : А95 — 78,90 грн/літр; А95+ — 81,90 грн/літр; ДП — 79,90 грн/літр; ДП+ — 82,90 грн/літр; А100 — 88,90 грн/літр; Газ — 41,90 грн/літр.

«WOG» : А95 — 78,90 грн/літр; А95+ — 81,90 грн/літр; ДП — 79,90 грн/літр; ДП+ — 82,90 грн/літр; А100 — 88,90 грн/літр; Газ — 41,90 грн/літр.

«КЛО» : А95 — 70,90 грн/літр; А95+ — 75,40 грн/літр; ДП — 74,20 грн/літр; ДП+ — 77,20 грн/літр; А100 — 82,50 грн/літр; А92 — 66,90 грн/літр; Газ — 38,90 грн/літр.

«SOCAR» : А95 — 78,90 грн/літр; А95+ — 82,90 грн/літр; ДП — 80,90 грн/літр; ДП+ — 83,90 грн/літр; А100 — 88,90 грн/літр; Газ — 41,90 грн/літр.

«UKRNAFTA» : А95 — 73,90 грн/літр; А95+ — 76,90 грн/літр; ДП — 74,90 грн/літр; ДП+ — 76,90 грн/літр; А92 — 69,90 грн/літр; Газ — 39,40 грн/літр.

«БРСМ НАФТА»: А95 — 70,99 грн/літр; ДП — 72,99 грн/літр; Газ — 38,99 грн/літр.

В Україні за два місяці згоріло понад 150 АЗС

Нагадаємо, за останні два місяці в Україні через російські удари згоріло понад 150 заправок, а нафтобази та об’єкти паливної інфраструктури майже щотижня зазнають атак. Попри це, в Україні немає дефіциту пального та черг на заправках, як у Росії після аналогічних ударів.

За словами колишнього очільника Міністерства інфраструктури Андрія Пивоварського, стабільність забезпечує диверсифікований ринок: десятки постачальників, конкуренція та гнучка логістика дозволяють іншим ланкам оперативно підстрахувати втрачені об’єкти.

Реклама

Проте така стійка модель має свою ціну, через що роздрібні ціни на бензин поступово падають. На вартість нафтопродуктів в Україні впливає не лише світовий баланс попиту та пропозиції чи воєнні ризики, а й валютний фактор.

Новини партнерів