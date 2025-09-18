- Дата публікації
Скільки коштує комфортне життя в Україні 2025 року: фінконсультант підрахував
Експерт назвав, скільки треба заробляти, щоб жити без фінансових труднощів цьогоріч.
Рівень доходу, який можна вважати «комфортним», значною мірою залежить від складу сім’ї та міста проживання. Подружжю без дітей в Україні потрібно орієнтуватися на спільний місячний дохід у межах 70–80 тис. грн, а сім’ї з однією дитиною — приблизно 90-110 тис. грн.
Таку думку висловив фінансовий консультант Іван Осипенко.
За його словами, до основних витрат, які визначають рівень доходів для «нормального життя», належать:
продукти харчування;
транспорт;
медицина;
освіта;
житлово-комунальні платежі;
дозвілля та побутові витрати.
Фахівець додає, що структура витрат у різних родинах відносно схожа, але суми відчутно відрізняються залежно від регіону.
Регіональні особливості, які впливають на потреби родини
У великих містах (Київ, Львів, Одеса, Харків) життя зазвичай обходиться на 30% дорожче, ніж у менших населених пунктах. Це стосується насамперед житла, транспорту, а також частково харчування та послуг.
Приблизний місячний бюджет для пари (70–80 тис. грн) залижать від наступних витрат:
житло — 25–30 тис. грн;
продуктовий кошик — 12–15 тис. грн;
комунальні послуги та інтернет — 5–7 тис. грн;
транспорт — 4–6 тис. грн;
медицина — 3–5 тис. грн;
дозвілля, побут, одяг — 4–6 тис. грн;
заощадження/резерв — 10–12 тис. грн.
Для сім’ї з дитиною (90–110 тис. грн):
житло — від 30 тис. грн;
харчування — 18–22 тис. грн;
освіта, садок, гуртки — 12–15 тис. грн;
комунальні та інтернет — 6–8 тис. грн;
транспорт — 5–7 тис. грн;
медицина — 5–8 тис. грн;
резерв/накопичення — 12–20 тис. грн.
Осипенко також пояснив, як саме визначити власний рівень «комфорту».
За його словами, слід вести облік витрат протягом 1–2 місяців — розподілити їх за категоріями: житло, їжа, транспорт, медицина, освіта, заощадження.
«Визначте особисті пріоритети (подорожі, хобі, медицина, навчання дітей). Додайте 10–20% на непередбачувані витрати та „подушку безпеки“», — радить консультант з фінансів.
Як наблизитися до бажаного доходу
Експерт дав ще декілька порад щодо оптимізації витрат.
Передусім, слід відмовитися від зайвих підписок, а також змінити тарифні плани, спланувати покупки.
«Збільшуйте заробіток: підвищуйте кваліфікацію, шукайте додаткову роботу чи підробіток», — кажу він.
А ще:
інвестуйте у власні навички та розвиток дітей;
створіть резервний фонд: щомісячно відкладайтесь хоча б 10% від доходу;
завчасно плануйте великі витрати — ремонт, авто, подорожі.
Чого чекати у другому півріччі 2025 року
Інфляція та підвищення тарифів продовжать тиснути на купівельну спроможність, тому важливо регулярно переглядати свій бюджет.
Також потрібно враховувати можливі зміни у податковій та соціальній політиці, які можуть вплинути на «чисті» доходи сімей.
