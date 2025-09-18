Скільки коштує комфортне життя в Україні 2025 року: фінконсультант підрахував

Комфортний дохід для сім’ї в Україні

Рівень доходу, який можна вважати «комфортним», значною мірою залежить від складу сім’ї та міста проживання. Подружжю без дітей в Україні потрібно орієнтуватися на спільний місячний дохід у межах 70–80 тис. грн, а сім’ї з однією дитиною — приблизно 90-110 тис. грн.

Таку думку висловив фінансовий консультант Іван Осипенко.

За його словами, до основних витрат, які визначають рівень доходів для «нормального життя», належать:

продукти харчування;

транспорт;

медицина;

освіта;

житлово-комунальні платежі;

дозвілля та побутові витрати.

Фахівець додає, що структура витрат у різних родинах відносно схожа, але суми відчутно відрізняються залежно від регіону.

Регіональні особливості, які впливають на потреби родини

У великих містах (Київ, Львів, Одеса, Харків) життя зазвичай обходиться на 30% дорожче, ніж у менших населених пунктах. Це стосується насамперед житла, транспорту, а також частково харчування та послуг.

Приблизний місячний бюджет для пари (70–80 тис. грн) залижать від наступних витрат:

житло — 25–30 тис. грн;

продуктовий кошик — 12–15 тис. грн;

комунальні послуги та інтернет — 5–7 тис. грн;

транспорт — 4–6 тис. грн;

медицина — 3–5 тис. грн;

дозвілля, побут, одяг — 4–6 тис. грн;

заощадження/резерв — 10–12 тис. грн.

Для сім’ї з дитиною (90–110 тис. грн):

житло — від 30 тис. грн;

харчування — 18–22 тис. грн;

освіта, садок, гуртки — 12–15 тис. грн;

комунальні та інтернет — 6–8 тис. грн;

транспорт — 5–7 тис. грн;

медицина — 5–8 тис. грн;

резерв/накопичення — 12–20 тис. грн.

Осипенко також пояснив, як саме визначити власний рівень «комфорту».

За його словами, слід вести облік витрат протягом 1–2 місяців — розподілити їх за категоріями: житло, їжа, транспорт, медицина, освіта, заощадження.

«Визначте особисті пріоритети (подорожі, хобі, медицина, навчання дітей). Додайте 10–20% на непередбачувані витрати та „подушку безпеки“», — радить консультант з фінансів.

Як наблизитися до бажаного доходу

Експерт дав ще декілька порад щодо оптимізації витрат.

Передусім, слід відмовитися від зайвих підписок, а також змінити тарифні плани, спланувати покупки.

«Збільшуйте заробіток: підвищуйте кваліфікацію, шукайте додаткову роботу чи підробіток», — кажу він.

А ще:

інвестуйте у власні навички та розвиток дітей;

створіть резервний фонд: щомісячно відкладайтесь хоча б 10% від доходу;

завчасно плануйте великі витрати — ремонт, авто, подорожі.

Чого чекати у другому півріччі 2025 року

Інфляція та підвищення тарифів продовжать тиснути на купівельну спроможність, тому важливо регулярно переглядати свій бюджет.

Також потрібно враховувати можливі зміни у податковій та соціальній політиці, які можуть вплинути на «чисті» доходи сімей.

