Скільки коштує переоформити будинок в селі 2025 року

Переоформлення будинку в селі

Реклама

Переоформлення будинку в селі — це важливий юридичний процес, який завжди супроводжується фінансовими витратами. Багато хто вважає, що вартість зводиться лише до послуг нотаріуса, проте це лише частина загальної суми. Реальна ціна залежить від цілої низки факторів, і щоб уникнути неприємних сюрпризів, варто розібратися у всіх її складових.

Фактори, що визначають ціну

Вартість переоформлення залежить насамперед від способу передачі права власності: це може бути купівля-продаж, дарування або спадкування. Кожен із цих варіантів має свої податкові правила. Крім того, на кінцевий результат впливає вартість самого будинку, адже більшість податків розраховується у відсотках саме від цієї суми. Навіть місце розташування нерухомості може мати значення, оскільки ціни на послуги нотаріусів та оцінювачів у різних регіонах можуть відрізнятися.

Купівля-продаж: фінансові зобов’язання для обох сторін

У випадку купівлі-продажу витрати розподіляються між продавцем і покупцем. Продавець, який володіє будинком менше трьох років або продає його не вперше за рік, повинен сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору від вартості майна. Водночас покупець сплачує 1% збору до Пенсійного фонду. Крім того, обидві сторони вносять 1% державного мита від суми угоди. Якщо ж продавець володів будинком понад три роки і це його перша угода, він повністю звільняється від податків.

Реклама

Дарування та спадкування: особливі умови

Процес дарування часто вважають найвигіднішим, особливо якщо це відбувається між близькими родичами — батьками, дітьми, чоловіком, дружиною, рідними братами та сестрами. У такому разі податки не сплачуються взагалі, що суттєво зменшує загальну суму витрат. Однак, якщо будинок передається в дар сторонній особі або родичу, що не входить до цього переліку, доведеться сплатити 5% ПДФО та 1,5% військового збору. Аналогічні податки та збори застосовуються й при оформленні спадщини від особи, що не є близьким родичем.

Інші важливі витрати

Крім податків, є низка обов’язкових послуг, які вимагають оплати. По-перше, це експертна оцінка майна, без якої неможливо провести операцію. Вартість такої оцінки становить від 1 500 до 3 000 гривень. По-друге, це послуги нотаріуса, чий гонорар може коливатися від 3 000 до 10 000 гривень залежно від складності угоди. І, нарешті, варто врахувати адміністративний збір за реєстрацію права власності, який може становити від 300 гривень за стандартне оформлення до понад 15 000 гривень за термінову реєстрацію за кілька годин.

Наостанок, пам’ятайте, що всі ці цифри є орієнтовними, і щоб отримати точний розрахунок, необхідно звернутися до нотаріуса, який врахує всі нюанси саме вашої ситуації.