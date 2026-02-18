Скільки коштує ремонт квартири в Україні у 2025–2026 роках

Вартість ремонту квартир

Вартість ремонту квартири в Україні у 2025–2026 роках залежить насамперед від типу робіт, площі житла, стану приміщення та міста, у якому виконуються роботи. Через інфляцію, подорожчання будматеріалів та дефіцит майстрів ціни на ремонт за останній рік зросли приблизно на чверть.

Скільки коштує ремонт квартири за квадратний метр

За даними будівельних компаній, у 2025 році в Україні середня вартість косметичного ремонту становила приблизно від 100 до 300 доларів за квадратний метр залежно від матеріалів і складності робіт.

У гривневому еквіваленті у 2026 році базові роботи стартували приблизнов середньому від 6000 грн за м², що підтверджують кошторисні приклади для квартир різної площі.

Вартість залежно від виду ремонту

Найекономніший варіант

Косметичний ремонт включає фарбування стін, заміну шпалер, укладання ламінату або лінолеуму, монтаж освітлення та розеток без зміни планування. Це найдешевший спосіб оновити житло без масштабних робіт

Якщо орієнтуватися на середню ціну від 6000 грн за м², то ремонт квартири 40 м² обійдеться приблизно від 240 тис. грн, а квартири 60 м² — від 360 тис. грн.

Капітальний ремонт квартири

Капітальний ремонт передбачає заміну електрики, сантехніки, вирівнювання стін, нову стяжку підлоги та повну підготовку приміщення. Це значно дорожчий варіант, адже включає демонтаж і чорнові будівельні роботи. За оцінками експертів капітальний ремонт у новобудовах може коштувати від 450 доларів за квадратний метр і більше.

Отже, орієнтовні бюджети виглядають так:

40 м² — від 650–800 тис. грн;

60 м² — від 1–1,2 млн грн.

Підсумкова сума зростає залежно від складності планування, перепланування та інженерних робіт.

Дизайнерський та преміальний ремонт: скільки потрібно закласти

Найдорожчим залишається дизайнерський або преміальний ремонт із використанням індивідуальних меблів, дорогих матеріалів та складних інженерних рішень.

За оцінками студій ремонту, ремонт «під ключ» може починатися приблизно від 600 доларів за м² і перевищувати 1000 доларів за м² у преміум-сегменті. У перерахунку на площу це означає, що квартира 40 м² буде коштувати— від 1 млн грн і вище, 60 м² — від 1,5 млн грн і більше.

Ціни відрізняються у Києві та регіонах

Ремонт у столиці традиційно дорожчий, ніж у більшості інших міст України. Основні причини — вища вартість робочої сили, дорожча логістика матеріалів та більший попит на ремонтні послуги.

У великих містах, таких як Київ, Львів чи Одеса, вартість ремонту може бути на 20–40% вищою, ніж у середньому по країні. Водночас у менших містах ціни на роботу майстрів нижчі, але витрати на матеріали залишаються майже однаковими, оскільки вони залежать від загальноукраїнського ринку будівельних товарів.

За узагальненими підрахунками, у Києві ремонт коштував у середньому 8 000–15 000 грн за квадратний метр, у Львові — 7 000–12 000 грн, в Одесі — 7 000- 13 000, у Дніпрі та Харкові — близько 6 000–10 000 грн, в інших містах — 5 000- 9 000 грн.

Що найбільше впливає на кінцеву вартість ремонту

Фахівці виділяють кілька ключових факторів, які формують бюджет ремонту. Насамперед це стан квартири — житло без оздоблення потребує значно більше чорнових робіт, ніж вторинний ринок. Також суттєво впливає складність дизайну, вартість оздоблювальних матеріалів і сезон проведення робіт.

Окрему роль відіграє кадровий фактор. Через нестачу кваліфікованих майстрів та високий попит ціни на їхні послуги зростають, що додатково збільшує загальний бюджет ремонту.