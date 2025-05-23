Скільки коштує українська земля зараз: експерти прогнозують зростання цін

Скільки коштує земля в Україні

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Найбільша активність на ринку землі сільськогосподарського призначення спостерігається в Центральній Україні. Це пояснюється концентрацією в цьому регіоні найбільших масивів родючих угідь та найвищим рівнем агровиробництва в країні.

Суттєве подорожчання: актуальна вартість землі по областях

За даними аналітичної платформи Опендатабот, у квітні 2025 року середня вартість гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні сягнула 86 655 грн, що на вражаючі 32 023 грн вище, ніж у попередньому місяці — березні.

При цьому ціни на гектар землі значно варіюються залежно від області. Розрив між найдорожчим та найдешевшим регіонами є суттєвим: вартість 1 га в лідері цінового рейтингу перевищує вартість 10 га в області з найнижчими цінами.

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ТОП-5 найдорожчих областей (середня вартість гектара у квітні 2025 року):

Дніпропетровська область: 358 305 грн Івано-Франківська область: 172 336 грн Тернопільська область: 162 417 грн Львівська область: 104 046 грн Донецька область: 101 047 грн

ТОП-4 найдешевших областей (середня вартість гектара у квітні 2025 року):

Миколаївська область: 34 562 грн Запорізька область: 35 440 грн Одеська область: 38 672 грн Херсонська область: 39 040 грн

Вартість землі по регіонам

Ринок сільськогосподарської землі в Україні демонструє помітну динаміку, і експерти прогнозують подальше здорожчання угідь у найближчі роки. За оптимістичними оцінками, вартість гектара може зрости на 15-20%. Проте, як зазначають аналітики, для реалізації такого сценарію необхідна стабілізація економіки, продовження земельних реформ та загальне поліпшення інвестиційного клімату в країні.

Координатор земельного комітету асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Ігор Лисецький наголошує, що війна залишається одним з ключових факторів, що впливають як на цінову динаміку, так і на баланс попиту та пропозиції на ринку землі. Незважаючи на це, експерти УКАБ бачать позитивний тренд у середньостроковій перспективі.

Фактори, що впливають на ціну землі

Вартість землі сільськогосподарського призначення в Україні залежить від багатьох факторів, серед яких:

Родючість ґрунту. Чим вищий бонітет ґрунту, тим вища його вартість.

Місцезнаходження. Близькість до великих міст, транспортних комунікацій та інфраструктури може підвищувати ціну.

Площа ділянки. Великі масиви землі можуть мати вищу вартість за гектар.

Попит та пропозиція: Активний попит при обмеженій пропозиції сприяє зростанню цін.

Економічна ситуація в країні. Стабільна економіка та сприятливий інвестиційний клімат позитивно впливають на вартість землі.

Воєнний фактор. Триваюча війна чинить значний вплив на ринок, створюючи невизначеність та коливання цін.

Земельні реформи. Подальші кроки у реформуванні земельних відносин можуть стимулювати зростання цін.

Незважаючи на воєнну ситуацію, експерти прогнозують подальше зростання цін на сільськогосподарську землю в Україні. За умови стабілізації економіки та продовження реформ, вартість гектара може зрости на 15-20% у найближчі роки. Проте, важливо пам’ятати, що ринок землі є динамічним і залежить від багатьох зовнішніх факторів.

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