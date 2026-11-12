Скільки коштує встановлення сонячних панелей на будинок 2026 року: ціни та окупність

Сонячні панелі

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Сонячні панелі можуть допомогти власникам приватних будинків зменшити витрати на електроенергію, а в поєднанні з акумуляторами — забезпечити резервне живлення під час відключень світла. Проте вартість такої системи залежить не лише від кількості панелей, а й від інвертора, ємності батарей та складності монтажу. Розповідаємо, скільки коштує встановлення сонячної електростанції 2026 року, скільки вона може виробляти електроенергії та коли окупляться вкладені кошти.

Скільки коштують сонячні панелі для приватного будинку

Встановлення сонячних панелей на приватний будинок передбачає облаштування повноцінної сонячної електростанції (СЕС). Адже самих панелей недостатньо, щоб забезпечити будинок електроенергією. Вони виробляють постійний струм, який потрібно перетворити на змінний для живлення побутових приладів.

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Тому, крім сонячних панелей, система потребує інвертора, кабелів, кріплень і захисного електрообладнання. Якщо власник хоче користуватися електроенергією під час відключень світла, станцію можуть додатково обладнати акумуляторами для накопичення енергії та системою резервного живлення.

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Саме тому під час розрахунку вартості враховують не лише ціну сонячних панелей, а й усі інші компоненти, монтаж та підключення.

Вартість домашньої сонячної електростанції насамперед залежить від її потужності, типу обладнання, ємності акумуляторів (за їх наявності) та складності встановлення.

За даними Finance.ua, у 2026 році орієнтовна вартість гібридних сонячних електростанцій під ключ становить:

5 кВт — 180–230 тис. грн. Така станція може підійти для невеликого приватного будинку з помірним споживанням електроенергії.

10 кВт — 380–520 тис. грн. Цей варіант розглядають для будинків із більшим електроспоживанням та потребою в резервному живленні.

15 кВт — приблизно від 420–550 тис. грн і вище. Потужніші системи можуть використовуватися в будинках з електричним опаленням, тепловими насосами або зарядними станціями для електромобілів.

Це орієнтовні цінові діапазони, а не фіксовані тарифи на встановлення. Остаточна вартість залежить від комплектації та умов монтажу. Особливо важливо враховувати ємність акумуляторів. Наприклад, гібридні станції з однаковою потужністю панелей 10 кВт, але батареями на 5 і 15 кВт·год, можуть суттєво відрізнятися за ціною.

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Водночас мережева сонячна електростанція без акумуляторів зазвичай обходиться дешевше.

За оглядом ринку від Risheno, мережеві системи потужністю 10 кВт можуть коштувати орієнтовно 225–340 тис. грн. Доступні й дешевші комплекти, але потрібно перевіряти, чи входять у ціну монтаж, захисне обладнання та підключення.

Що входить у вартість встановлення сонячних панелей

Сонячна електростанція складається з кількох основних компонентів. Насамперед це самі панелі, які перетворюють сонячне випромінювання на електроенергію. Також потрібен інвертор, який забезпечує перетворення постійного струму на змінний для побутових приладів.

У гібридних системах додатково використовують акумулятори для накопичення електроенергії.

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До загального кошторису можуть входити:

сонячні панелі та інвертор;

акумуляторні батареї, якщо вони передбачені проєктом;

кріплення для даху або наземної конструкції;

кабелі, комутаційне обладнання та електричний захист;

монтаж, налаштування та введення системи в експлуатацію.

Акумулятори можуть становити значну частину вартості гібридної станції.

За оцінкою експертів, додаткова кіловат-година ємності літій-залізо-фосфатної батареї (LiFePO4) може збільшувати вартість системи приблизно на 8–14 тис. грн.

Тому порівнювати пропозиції лише за потужністю сонячних панелей неправильно. Необхідно враховувати повну комплектацію.

Яка сонячна електростанція краща для будинку

Для приватного будинку найчастіше розглядають мережеві, гібридні та автономні сонячні електростанції.

Мережева станція працює разом із централізованою електромережею. Вона дозволяє використовувати власну сонячну електроенергію та за належного оформлення передавати надлишки в мережу.

Однак звичайна мережева станція без резервного живлення автоматично припиняє роботу під час відключення електромережі. Це необхідно для безпеки працівників, які можуть ремонтувати лінії електропередачі.

Гібридна станція може поєднувати сонячні панелі, електромережу й акумулятори. Якщо обладнання правильно підібране та змонтоване, така система здатна забезпечувати резервне живлення окремих приладів або визначених електричних ліній будинку.

Автономна станція призначена для роботи без централізованої електромережі. Для неї особливо важливо правильно розрахувати запас енергії, зокрема для зимового періоду.

Якщо головна мета — зменшити рахунки за електроенергію, мережева система може бути економічно вигіднішою. Якщо ж потрібно мати світло під час відключень, доцільно розглядати гібридне рішення з акумуляторами.

Скільки електроенергії виробляють сонячні панелі

Обсяг виробництва залежить від потужності станції, регіону, орієнтації панелей, кута нахилу та затінення.

За розрахунками експертів, сонячна станція потужністю 10 кВт у центральних і південних областях України за сприятливих умов може виробляти приблизно 11–12,5 тис. кВт·год електроенергії на рік. Проте виробництво протягом року нерівномірне.

Найбільше електроенергії сонячні панелі виробляють навесні та влітку. У сонячний літній день станція на 10 кВт може генерувати приблизно 45–65 кВт·год.

Узимку продуктивність суттєво зменшується через короткий світловий день, хмарність, низьке положення сонця та можливе засніження панелей. За дуже несприятливих умов виробіток може становити лише кілька кіловат-годин на добу.

Тому навіть потужна сонячна станція не гарантує повного забезпечення будинку електроенергією взимку, особливо якщо для опалення використовується електрика.

Скільки можна заощадити після встановлення сонячних панелей

Сонячна електростанція дозволяє зменшити рахунки за світло, оскільки частину електроенергії будинок отримуватиме від власних панелей, а не купуватиме з електромережі.

Наприклад, якщо родина щомісяця споживає 600 кВт·год електроенергії, за тарифом 4,32 грн за кВт·год вона платить приблизно 2592 грн на місяць, або 31 104 грн на рік. Припустімо, що після встановлення сонячної електростанції половину річного споживання будинку вдасться забезпечити власною електроенергією. У такому разі родина купуватиме з мережі приблизно 3600 кВт·год на рік замість 7200 кВт·год.

Річні витрати на електроенергію зменшаться з 31 104 до 15 552 грн.

Якщо власна сонячна станція покриватиме 70% річного споживання, економія зросте приблизно до 21,8 тисячі гривень на рік.

Однак це лише приклади розрахунків, а не гарантовані показники. Реальна економія залежить від потужності станції, погоди, наявності акумуляторів і того, коли саме родина використовує електроенергію.

Наприклад, удень, коли сонячні панелі активно працюють, будинок може споживати власну електроенергію. А ввечері та вночі, коли сонця немає, електрику доведеться купувати з мережі або використовувати накопичену в акумуляторах. Крім того, влітку станція зазвичай виробляє значно більше електроенергії, ніж узимку.

Якщо ж сонячна електростанція виробляє більше електроенергії, ніж потрібно будинку, надлишки за певних умов можна продавати в мережу. Це може принести додатковий дохід, але для цього необхідно оформити відповідні документи.

За скільки років окупиться сонячна електростанція

Щоб зрозуміти, коли окупиться сонячна електростанція, потрібно порівняти її вартість із сумою, яку власник щороку заощаджуватиме на електроенергії.

Наприклад, встановлення гібридної станції потужністю 10 кВт обійшлося у 440 тисяч гривень. Припустімо, що будинок споживає 600 кВт·год електроенергії на місяць. За тарифом 4,32 грн за кВт·год родина витрачає на світло 31 104 грн на рік.

Якщо після встановлення станції половину річного споживання вдасться покривати власною сонячною електроенергією, щорічна економія становитиме приблизно 15,5 тисячі гривень.

За таких умов станція вартістю 440 тисяч гривень окупиться приблизно за 28 років. Якщо ж сонячна електростанція покриватиме 70% річного споживання, економія становитиме близько 21,8 тисячі гривень на рік. Тоді термін окупності скоротиться приблизно до 20 років.

Однак власники сонячних електростанцій можуть не лише економити на рахунках, а й за певних умов продавати надлишки виробленої електроенергії в мережу.

Якщо завдяки економії та продажу надлишків загальна фінансова вигода становитиме 44 тисячі гривень на рік, станція за 440 тисяч гривень окупиться приблизно за 10 років.

Водночас дохід від продажу електроенергії не гарантований. Він залежить від обсягів виробництва, умов підключення та чинних правил розрахунків.

Наведені розрахунки є умовними та не враховують витрат на обслуговування, можливу заміну акумуляторів, зміну тарифів і вартість кредитування.

Скільки місця потрібно для сонячних панелей

Для встановлення сонячної електростанції потужністю 10 кВт зазвичай потрібно приблизно 18–23 сонячні панелі. Їхня кількість залежить від потужності кожної панелі.

Наприклад, якщо одна панель має потужність 500 Вт, для станції на 10 кВт знадобиться 20 панелей. Кожна з них займає приблизно 2,2 м², отже, загальна площа становитиме близько 45 м².

Проте це лише площа самих панелей. Для їхнього встановлення на даху може знадобитися більше місця, оскільки необхідно врахувати відступи від країв покрівлі, димоходи, мансардні вікна та інші перешкоди.

Перед монтажем фахівці також повинні перевірити міцність даху, його орієнтацію відносно сонця та наявність затінення від дерев або сусідніх будівель. Від цих умов залежить не лише можливість розміщення панелей, а й кількість електроенергії, яку вироблятиме сонячна електростанція.

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