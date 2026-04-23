Скільки коштує вивіз металобрухту в Києві у 2026 році та від чого залежить ціна

У 2026 році в Києві зберігається високий попит на послуги, пов’язані з утилізацією та демонтажем старих конструкцій — зокрема, на послуги вивозу металобрухту, які особливо актуальні на фоні реконструкції складських приміщень, демонтажу старих об’єктів та оновлення комерційної нерухомості. Найчастіше за такими роботами звертаються власники промислових майданчиків, будівельні компанії, а також приватні клієнти після демонтажних робіт або ремонту.

За словами учасників ринку, вартість вивозу металобрухту в столиці формується індивідуально та може суттєво відрізнятися залежно від умов. Один із ключових факторів — обсяг. Якщо йдеться про невеликі партії, клієнту, як правило, доводиться враховувати транспортні витрати. Водночас при обсягах від кількох тонн багато компаній пропонують безкоштовний виїзд, навантаження та навіть демонтаж базових конструкцій.

У середньому, при здачі великих партій чорного металу ціна в Києві у 2026 році може сягати близько 5000–5300 гривень за тонну. При цьому підсумкова вартість залежить не лише від ваги, а й від якості сировини, наявності домішок та поточної ситуації на ринку металу.

Суттєвий вплив на ціну має і тип металу. Чорний брухт оцінюється дешевше, тоді як кольорові метали можуть значно збільшити підсумкову суму. Наприклад, мідь на ринку Києва приймається орієнтовно від 400–450 гривень за кілограм, алюміній — від 60–80 гривень за кілограм. У таких випадках клієнт не лише не оплачує вивіз, а й отримує кошти за зданий метал, що робить послугу особливо вигідною.

Окремо враховується складність робіт. Якщо потрібен демонтаж металоконструкцій, різка або використання спецтехніки, ціна розраховується індивідуально. Йдеться про розбирання ангарів, складів, виробничих ліній та іншого промислового обладнання, де залучаються додаткові ресурси та фахівці.

Також важливу роль відіграє логістика. У центральних районах Києва або на об’єктах з обмеженим доступом вартість може бути вищою через складність під’їзду, необхідність погоджень та збільшення часу виконання робіт.

Як зазначають представники галузі, сьогодні більшість компаній пропонують комплексний підхід: виїзд на об’єкт, оцінка, демонтаж, навантаження та швидкий розрахунок на місці. Це дозволяє замовнику мінімізувати участь у процесі та отримати максимальну вигоду від здачі металобрухту.

Експерти рекомендують перед замовленням послуги уточнювати мінімальні обсяги, наявність власної техніки, умови оплати та строки виконання робіт. Такий підхід дозволяє уникнути зайвих витрат та організувати вивіз максимально швидко та ефективно.