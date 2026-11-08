Скільки коштує заправити авто 8 листопада: ціни на бензин, дизель і газ

Ціни на пальне в Україні / © Unsplash

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В Україні 8 листопада 2026 року великі мережі АЗС не змінювали вартості бензину, дизельного пального та автогазу — ціни залишилися на рівні попередньої доби.

Про це повідомляє «Главком».

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Скільки коштує бензин, дизель і газ на АЗС України

Станом на 8 листопада вартість пального в популярних мережах автозаправних станцій становить:

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UPG: бензин А-95 — 88,90 грн/л, А-95+ — 91,90 грн/л, дизель — 102,90 грн/л, преміальний дизель — 105,90 грн/л, автогаз — 59,90 грн/л.

ОККО: бензин А-95 — 92,90 грн/л, А-95+ — 95,90 грн/л, дизель — 106,90 грн/л, преміальний дизель — 109,90 грн/л, автогаз — 61,90 грн/л.

WOG: бензин А-95 — 92,90 грн/л, А-95+ — 95,90 грн/л, дизель — 106,90 грн/л, преміальний дизель — 109,90 грн/л, автогаз — 61,50 грн/л.

SOCAR: бензин NANO95 — 95,90 грн/л, дизель NANO — 107 грн/л, преміальний дизель NANO Extra — 110 грн/л, автогаз — 61,90 грн/л.

«Укрнафта»: бензин А-95 — 87,90 грн/л, А-95 Energy — 90,90 грн/л, дизель — 103,90 грн/л, автогаз — 58,90 грн/л.

KLO: бензин А-95 — 86,90 грн/л, А-95+ — 95,60 грн/л, дизель — 106,40 грн/л, преміальний дизель — 109,40 грн/л, автогаз — 62,50 грн/л.

«БРСМ-Нафта»: бензин А-95 — 87,81 грн/л, дизель — 102,76 грн/л, автогаз — 57,97 грн/л.

Звичайне дизельне пальне найдорожче в SOCAR — 107 грн/л. Найдешевше його пропонує «БРСМ-Нафта» — 102,76 грн/л.

Найнижча ціна на автогаз зафіксована в мережі «БРСМ-Нафта» — 57,97 грн/л. Найдорожче газ продають у KLO — по 62,50 грн/л.

Ціни на пальне 8 листопада 2026 року / © Главком

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, як можуть змінитися ціни на пальне в Україні у листопаді та чого очікувати водіям. Директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн пояснив, чому вартість бензину залишається стабільною, тоді як на ринку автогазу виникли передумови для подорожчання. Через дефіцит скрапленого газу в Європі та зростання закупівельних цін автогаз в Україні може коштувати 63–67 грн за літр.

За прогнозом експерта, водії можуть відчути підвищення цін уже протягом найближчих двох тижнів.Крім того, регіональні компанії, які закуповують автогаз невеликими гуртовими партіями, вагаються із закупівлями через високі ціни та ризик складнощів із реалізацією пального.

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