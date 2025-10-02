ТСН у соціальних мережах

Скільки має становити мінімалка в Україні: відверта заява ексміністерки

Мінімалку в Україні треба підняти. Ексміністерка Оксана Жолнович пояснила чому.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Гроші

Гроші / © Freepik

Мінімальна оплата праці в Україні має становити не менше 12 тисяч гривень, що дорівнює 60% від середньої заробітної плати. Також необхідно встановити прожитковий мінімум і мінімальну пенсію на рівні не менше 4500–4700 грн.

Таку думку висловила ексміністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі Day.LIVE.

Ексміністерка наголосила, що поточна мінімальна зарплата у 8,5 тис. грн є «тіньовим критерієм». На її думку, мінімальна зарплата має бути більшою, тому що порівнювати її треба із об’єктивними чинниками, які є в економіці.

«Якщо ми зараз говоримо про 25-26 тисяч гривень середню зарплату по Україні, це означає, що люди на такі гроші живуть і збереження мінімалки на рівні 8,5 — це скоріше тіньова економіка, аніж там об’єктивний критерій, об’єктивний показник. Бо інакше людям, яким ми реально виплачуємо таку мінімальну заробітну плату, не буде за що годувати своїх дітей», — зазначила Оксана Жолнович.

Вона додала, що поточний рівень мінімальної заробітної плати (близько 8600 грн) є критично неадекватним: він становить менше 30% від середньої зарплати замість необхідних 60%. Це означає, що для досягнення соціально обґрунтованого рівня мінімальну оплату праці потрібно підняти вдвічі.

Враховуючи необхідність збалансувати соціальні потреби з навантаженням на бізнес, ексміністерка Оксана Жолнович наголосила, що вже зараз мінімалка повинна становити не менше 12 000 гривень.

За її словами, встановлення мінімальної зарплати в діапазоні 10–12 тисяч гривень є «розумним підняттям», яке принесе одразу кілька вагомих переваг:

  1. Посилення пенсійної системи. Забезпечить додатковий притік грошей до Пенсійного фонду через збільшення відрахувань Єдиного соціального внеску.

  2. Реальна життєздатність. Дозволить людям, які отримують мінімалку, реально прожити на ці гроші.

  3. Вихід з тіні. Сприятиме виведенню частини коштів з тіньової економіки.

