Скільки має становити мінімалка в Україні: відверта заява ексміністерки

Мінімальна оплата праці в Україні має становити не менше 12 тисяч гривень, що дорівнює 60% від середньої заробітної плати. Також необхідно встановити прожитковий мінімум і мінімальну пенсію на рівні не менше 4500–4700 грн.

Таку думку висловила ексміністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі Day.LIVE.

Ексміністерка наголосила, що поточна мінімальна зарплата у 8,5 тис. грн є «тіньовим критерієм». На її думку, мінімальна зарплата має бути більшою, тому що порівнювати її треба із об’єктивними чинниками, які є в економіці.

«Якщо ми зараз говоримо про 25-26 тисяч гривень середню зарплату по Україні, це означає, що люди на такі гроші живуть і збереження мінімалки на рівні 8,5 — це скоріше тіньова економіка, аніж там об’єктивний критерій, об’єктивний показник. Бо інакше людям, яким ми реально виплачуємо таку мінімальну заробітну плату, не буде за що годувати своїх дітей», — зазначила Оксана Жолнович.

Вона додала, що поточний рівень мінімальної заробітної плати (близько 8600 грн) є критично неадекватним: він становить менше 30% від середньої зарплати замість необхідних 60%. Це означає, що для досягнення соціально обґрунтованого рівня мінімальну оплату праці потрібно підняти вдвічі.

Враховуючи необхідність збалансувати соціальні потреби з навантаженням на бізнес, ексміністерка Оксана Жолнович наголосила, що вже зараз мінімалка повинна становити не менше 12 000 гривень.

За її словами, встановлення мінімальної зарплати в діапазоні 10–12 тисяч гривень є «розумним підняттям», яке принесе одразу кілька вагомих переваг:

Посилення пенсійної системи. Забезпечить додатковий притік грошей до Пенсійного фонду через збільшення відрахувань Єдиного соціального внеску. Реальна життєздатність. Дозволить людям, які отримують мінімалку, реально прожити на ці гроші. Вихід з тіні. Сприятиме виведенню частини коштів з тіньової економіки.

