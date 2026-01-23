Скільки отримують військові 2026 року: виплати, надбавки та «бойові»

Зарплати військових 2026 року

Реклама

Фінансове забезпечення українських захисників 2026 року базується на поєднанні стабільних щомісячних виплат та додаткових винагород за виконання небезпечних завдань. Міністерство оборони розмежовує структуру доходів, щоб кожен військовослужбовець розумів принципи нарахування коштів.

Грошове забезпечення поділяється на базову частину та додаткові нарахування, що враховують особливі умови військової діяльності.

Структура щомісячних гарантованих виплат

Ця частина є фінансовою основою, яку держава стабільно виплачує кожному військовому, незалежно від його участі у безпосередніх зіткненнях на фронті.

Реклама

Посадовий оклад. Розмір цієї виплати напряму залежить від конкретної посади, яку займає військовослужбовець згідно зі штатним розкладом підрозділу.

Оклад за військовим званням. Це фіксована грошова сума, що відповідає поточному званню військового, від солдата до офіцерського складу.

Надбавка за тривалість служби. Своєрідний бонус за відданість справі, який автоматично зростає разом зі стажем. Вона розраховується як відсоток від суми посадового окладу та окладу за званням. Мінімальний розмір становить 5 відсотків, а для досвідчених фахівців із великим стажем вона може сягати 50 відсотків.

Додаткові стимуляційні та компенсаційні виплати

Крім базового окладу, військовослужбовці отримують низку надбавок, які враховують складність їхньої роботи, рівень професіоналізму та умови, в яких вони працюють.

Реклама

Надбавка за особливості проходження служби . Одна з найважливіших частин доходу, яка становить щонайменше 65 відсотків від суми посадового окладу, виплати за звання та вислугу років.

Виплати за режимні обмеження . Нараховуються тим, хто має офіційний допуск до державної таємниці та працює в умовах відповідних обмежень.

Надбавка за кваліфікаційний рівень . Додаткові кошти за підтверджену класність фахівця.

Щомісячна премія. Грошове заохочення, розмір якого визначається особистим внеском у службу та бездоганним дотриманням військової дисципліни.

Винагороди за участь у бойових діях

Ці виплати не є частиною постійного забезпечення, а нараховуються окремо за фактичне виконання небезпечних завдань під час воєнного стану.

100 тисяч гривень. Призначаються за безпосередню участь у боях на передовій, вогневе ураження ворога або виконання бойових завдань у небі та на морі. Сума розраховується пропорційно кількості днів перебування в таких умовах.

50 тисяч гривень. Отримують представники штабів та органів управління, які координують дії підрозділів безпосередньо в районах бойового зіткнення.

30 тисяч гривень. Виплачуються за виконання спеціальних бойових наказів у зоні бойових дій, а також фахівцям ппо та підрозділам забезпечення. Нарахування також відбувається пропорційно часу виконання завдань.

Одноразова виплата 70 тисяч гривень. Це додатковий бонус, який виплачується щоразу, коли військовий сумарно накопичує тридцять днів виконання завдань безпосередньо на нулі або на ворожій території.

Одноразові виплати та система соціальних гарантій

Окрім щомісячного забезпечення та бойових винагород, держава передбачила фінансову підтримку для військових у специфічних життєвих ситуаціях. Ці виплати спрямовані на соціальний захист та стимулювання професійного розвитку захисників.

Допомога у разі підписання першого контракту. Це одноразова виплата, яка нараховується військовослужбовцю після того, як його перший контракт офіційно набере чинності. Її розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму та залежить від категорії звання: Для рядового складу сума становить 26 624 гривні. Для сержантського складу передбачено 29 952 гривні. Для офіцерського складу виплата сягає 33 280 гривень.

Щорічна допомога на оздоровлення. Так звані оздоровчі кошти, які виплачуються один раз на рік. Розмір цієї допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військового.

Матеріальна допомога для побутових потреб. Військовослужбовець має право один раз на рік подати рапорт на отримання коштів для вирішення соціально-побутових питань. Така виплата здійснюється за умови наявності відповідного фінансового фонду.

Важливо розуміти, що належне грошове забезпечення — це не просто формальність, а прямий вияв державної поваги до людей, які щодня ризикують життям. Гідна оплата праці та соціальна захищеність є критично важливими факторами для підтримки високої боєздатності української армії.