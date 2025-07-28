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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Скільки пенсії повинні отримувати українці для нормального життя: думка експерта

Якою повинна бути «нормальна» пенсія для укрїанців

Скільки пенсії повинні отримувати українці для нормального життя

Скільки пенсії повинні отримувати українці для нормального життя

Питання гідної пенсії в Україні залишається вкрай актуальним. Скільки грошей насправді потрібно українцям, щоб не просто виживати, а нормальрно існувати у похилому віці? Експерти та статистика Пенсійного фонду дають невтішні відповіді.

Реалії прожиткового мінімуму та витрат

Економіст Олег Пендзин зазначає, що офіційно закладений у бюджеті прожитковий мінімум становить близько 3 тисяч гривень. Проте фактичні дані Мінсоцполітики показують, що реальний прожитковий мінімум сягає понад 6 600 гривень. Більше того, за його словами, реальні щомісячні витрати українців можуть сягати й 9 000 гривень.

«Якщо порівняти, що в Україні середня пенсія десь на рівні 6 400 гривень, а більша половина пенсіонерів отримують менше аніж середній розмір при тому, що фактичний прожитковий мінімум становить 9 тисяч гривень, то мені важко тут щось говорити», — зазначає Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Попри те, що за останній рік пенсії зросли на 10,2%, інфляція випереджає це зростання — 14,3%. Це призводить до зниження реальної купівельної спроможності пенсіонерів та знецінення їхніх виплат.

Розподіл пенсійних виплат: хто скільки отримує

За даними Пенсійного фонду України, ситуація з розподілом пенсійних виплат виглядає наступним чином:

  • Понад 3,2 мільйона пенсіонерів отримують виплати від 3 001 до 4 000 гривень.

  • Близько 381 тисячі осіб мають пенсію до 3 000 гривень.

  • Від 5 001 до 10 000 гривень отримує близько 3 мільйонів пенсіонерів, при цьому середня пенсія у цій групі становить майже 6 859 гривень.

  • 1,5 мільйона українців отримують пенсію понад 10 000 гривень, а середній розмір виплат у цій групі сягає понад 15 800 гривень.

Ці цифри яскраво ілюструють розрив між потребами пенсіонерів та реальними можливостями їхнього фінансового забезпечення в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
530
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