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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Скільки податків вираховують із зарплати 2025 року: як правильно порахувати

Кожен працівник сплачує певну частину своєї зарплати у вигляді податків, які йдуть на фінансування державних потреб: соціальні виплати, оборону, інфраструктуру тощо.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
2025 року працівник в Україні сплачує 23% податків від нарахованої зарплати

2025 року працівник в Україні сплачує 23% податків від нарахованої зарплати / © pixabay.com

Наразі із заробітної плати громадян утримують два обов’язкових податки: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18% і військовий збір — 5%.

Про це повідомляє ДПС.

Загалом із заробітної плати працівника утримується 23%: 18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і 5% — військовий збір.

Водночас єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який спрямовується до Пенсійного фонду та інших соціальних фондів, оплачує роботодавець окремо, понад нараховану заробітну плату.

Місяць страхового стажу зараховується тільки за умови сплати мінімального страхового внеску. На сьогодні він становить 22% від мінімальної зарплати, яка зараз дорівнює 8 тисячам гривень. Таким чином, для зарахування одного місяця стажу роботодавець має перерахувати щонайменше 1 760 гривень.

Так, на прикладі мінімальної зарплати — 8 тисяч гривень, з цієї виплати працівникові доведеться заплатити такі податки:

  • ПДФО — 1 440 гривень

  • військовий збір — 400 гривень

Відповідно, «чистої» виплати залишиться — 6 160 гривень. А ось роботодавцю виплата такої зарплати cтане в — 9 760 гривень.

Раніше ми писали, як Державна податкова служба відстежує доходи фізосіб і ФОПів. Більше про це читайте у новині.

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