Скільки потрібно працювати, щоб вийти на пенсію 2026 року

Щоб отримати пенсію за віком, потрібно мати достатній трудовий стаж

2026 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 33 років страхового стажу, а у 63 роки — 23 роки.

Про це повідомив Пенсійний фонд.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» тривалість необхідного стажу цьогоріч становить:

після досягнення віку 60 років — не менше 33 років

після 63 років — не менше 23 років

після 65 років — щонайменше 15 років

Якщо людина досягла цього віку ще 2025 року, але звертається за пенсією лише 2026 року, то для неї актуальними залишаються «старі цифри». Тобто 32, 22 та 15 років страхового стажу відповідно.

Пенсії в Україні — останні новини

Кабінет міністрів визначив основні параметри індексації пенсій на 2026 рік. Уряд уже погодив основні показники перерахунку та завершує підготовку відповідного нормативного акту.

Від 1 березня виплати українцям буде підвищено на 12,1%, що перевищує індекс інфляції за попередній рік на 4%, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

«Здійснення перерахунку буде від 1 березня. Наразі ми завершуємо підрахунки, саме розроблення нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок» — зазначив Улютін.

Механізм індексації було визначено 2004 року Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Від 2005 року перерахунок здійснювали шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, але 2014 року підвищення пенсій було призупинено. 2017 року відбулася пенсійна реформа і норма закону щодо індексації пенсій була відновлена.

Крім пенсій за віком, в Україні існує система пільгових пенсій, яка дозволяє певним категоріям громадян вийти на відпочинок раніше встановленого загального віку. Це пов’язано з особливостями їхньої роботи, які можуть бути шкідливими для здоров’я або вимагати значних фізичних навантажень. Хто може отримати підвищену пенсію — читайте у новині.