Скільки потрібно заробляти для комфортного життя в Україні: думка фінансиста

Скільки потрібно заробляти для комфортного життя

Українці 2025 року часто ставлять запитання, скільки потрібно заробляти для справді комфортного життя, з огляду на сучасні економічні виклики та індивідуальні потреби.

Середній та мінімальний рівні доходу в Україні

Середня заробітна плата по країні цьогоріч становить приблизно 20–23 тисячі гривень на місяць, що відповідає близько 500–600 доларів США. Цього вистачає для забезпечення найнеобхіднішого: житла, харчування, базових послуг. Проте, на думку фінансиста Богдана Яремчика, щоб не рахувати кожну копійку й справді почуватися незалежно у фінансовому сенсі, необхідний дохід має бути значно вищим — у кілька разів перевищувати середню зарплату.

Мінімальна зарплата в Україні на 2025 рік становить 8 тисяч гривень, але реальна сума після сплати податків менша і лишається на рівні, що не дотягує до фактичного прожиткового мінімуму. Зусилля щодо її підвищення наразі є малоефективними, а зміни до кінця року не передбачаються.

Скільки потрібно заробляти, щоб почуватися впевнено

Фахівець визначає оптимальний рівень доходу, що дозволяє уникати постійних обмежень та формувати фінансову подушку, займатися хобі, мати вільний час і відпочивати. Орієнтир комфортного доходу 2025 року має такий вигляд:

Для одинаків достатньо мати приблизно 40–50 тисяч гривень на місяць, щоб почуватися впевнено, розраховувати лише на себе і дозволяти собі більше, ніж лише базові потреби.

У сім’ї з однією дитиною грошові витрати збільшуються — враховується оплата навчання, гуртків, потрібно заробляти сумарно близько 80 тисяч гривень на місяць.

Для родини із чотирьох осіб комфортного способу життя, зокрема з відпочинком, накопиченням і розвитком, реально досягти за суми не менше 100 тисяч гривень на місяць сумарно.

Рівень комфортного доходу різниться залежно від населеного пункту, оскільки у великих містах витрати вищі: оплата оренди чи іпотеки, транспорт, доступ до сервісів, вартість товарів і послуг зростають. Додатково на бюджет впливають особисті потреби — подорожі, розвиток дітей, лікування, дозвілля та заощадження.

Тобто, як вважає фахівець, 2025 року для фінансової стабільності українцю потрібно вдвічі-втричі більше за середню по країні зарплату, оскільки тільки такі доходи дозволяють не лише існувати, а й активно розвиватися, планувати майбутнє та справді насолоджуватися життям, не обмежуючи себе у головних потребах або дозвіллі.