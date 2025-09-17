Скільки потрібно заробляти, який мати стаж, щоб отримувати пенсію 20 тисяч гривень у 2025 році

Пенсія 20 тисяч грн

Вимоги до страхового стажу

Щоб отримувати пенсію приблизно 20 тисяч гривень у 2025 році, необхідно мати значний страховий стаж і високий рівень офіційної заробітної плати. Згідно з чинним законодавством, кожен рік стажу додає 1% до коефіцієнта страхового стажу. Наприклад, при 35 роках стажу коефіцієнт стажу становитиме 0.35 (35%).

Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 2025 році — 32 роки для 60-річного віку. Менший стаж можливий для виходу на пенсію у 63 або 65 років, проте для пенсії такого рівня потрібен великий страховий стаж — від 35 років і більше.

Яка повинна бути зарплата, щоб отримувати пенсію 20 000 гривень

Окрім стажу, пенсія суттєво залежить від зарплати. Для отримання індивідуального коефіцієнта зарплати, який забезпечить пенсію 20 тисяч гривень, потрібна середня заробітна плата за весь період роботи у 3,5–4 рази вища за середню по країні.

Прогнозована середня зарплата в Україні у 2025 році — 22-24 тисячі гривень. Відповідно, щоб отримати індивідуальний коефіцієнт зарплати 3,5, потрібно мати зарплату від 77 тисяч гривень щомісяця.

Як розраховується пенсія, приклади розрахунку

У 2025 році розмір пенсії в Україні визначається за формулою:

Пенсія=Сз×ІКЗ×КС, Пенсія=Сз×ІКЗ×КС,

де

СзСз — середня зарплата по країні за три роки до виходу на пенсію,

ІКЗІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати, який відображає співвідношення вашої середньої зарплати до середньої зарплати по країні,

КСКС — коефіцієнт страхового стажу, який рахується як кількість років страхового стажу помножена на 1% (тобто КС=Стаж×0,01КС=Стаж×0,01).

Приклади розрахунку пенсії

Стаж 35 років, середня зарплата по країні — 23 000 грн, ваша середня зарплата — 80 500 грн, пенсія може становити понад 28 000 гривень. Розрахунок: 23 000×3,5×0,35=28 17523000×3,5×0,35=28175 гривень.

Стаж 40 років, середня зарплата по країні — 23 000 грн, ваша середня зарплата — 65 700 грн, пенсія дорівнює близько 26 000 гривень. Розрахунок: 23 000×2,85×0,40=26 22023000×2,85×0,40=26 220 гривень.

Ці приклади показують: чим більший стаж, тим нижчими можуть бути вимоги до зарплати для отримання високої пенсії.

Додаткові умови, що впливають на пенсію

Важливо регулярно сплачувати Єдиний соціальний внесок із реальної заробітної плати. Підприємці, фрілансери, які сплачують мінімальні внески, можуть розраховувати лише на мінімальні пенсійні виплати.

Громадяни з понаднормовим стажем (понад 35 років для чоловіків, понад 30 років для жінок) отримують додаткові надбавки.

Індексація пенсій із урахуванням зростання середньої зарплати та інфляції також може підвищити розмір пенсії.

Таким чином, для отримання пенсії у розмірі близько 20 тисяч гривень у 2025 році необхідно: