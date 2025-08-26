Скільки потрібно заробляти, щоб вистачило на життя в Україні: думка фінансової експертки

Скільки потрібно заробляти, щоб вистачило на життя в Україні

Війна в Україні змусила мільйони людей переглянути свої фінансові звички. В умовах, коли більша частина бюджету йде на найнеобхідніше — житло й харчування, — питання про мінімально достатній дохід стає особливо гострим. За офіційними даними, прожитковий мінімум 2025 року становить лише 3,5 тис. грн, але експерти сходяться на думці, що це не має нічого спільного з реальністю.

Мінімальний дохід: межа виживання

За словами експертки з фінансової грамотності Олени Ярової, щоб вижити в Україні, одній людині потрібно заробляти щонайменше 15–20 тис. грн на місяць. У великих містах, як-от Київ, Дніпро чи Харків, ця сума може зрости вдвічі. Основна проблема полягає в тому, що найбільшу частину бюджету з’їдають витрати на житло і продукти. Наприклад, оренда однокімнатної квартири в Києві коштує від 10 до 15 тис. грн — значно більше, ніж офіційний прожитковий мінімум.

Олена Ярова наголошує, що цей дохід — це найнижча межа, яка дозволяє жити «скромно, але без боргів». У такій ситуації не можна відкласти кошти чи дозволити собі додаткові витрати. Якщо в сім’ї є діти, фінансові вимоги зростають, і кожен дорослий повинен заробляти не менше 20 тис. грн. Експертка категорично не радить брати кредити в таких умовах, щоб не потрапити в боргову яму. Кращим рішенням буде пошук додаткового підробітку.

Скільки потрібно заробляти, щоб почуватися комфортно

Для більш вільного та впевненого життя, за словами Ярової, одній людині варто заробляти від 30 тис. грн на місяць. Такий дохід дозволяє вже не просто зводити кінці з кінцями, а й відкладати гроші на великі придбання, як-от телефон чи побутова техніка, а також на відпустку.

Для середньостатистичної української сім’ї з трьох осіб комфортним вважається щомісячний дохід у межах 70–90 тис. грн. Це дає можливість планувати відпочинок, робити ремонт і почуватися фінансово захищеними.

Чому середня зарплата не покриває витрати

Згідно з офіційними даними, середня зарплата в Україні 2025 року становить 20–22 тис. грн. Однак, як зазначає експертка, реальна зарплата більшості українців перебуває на рівні 15–16 тис. грн на місяць. Це значно менше за суму, необхідну навіть для базових потреб.

«Зарплата, яку реально отримує більша частина людей, становить 15–16 тисяч гривень на місяць. А це означає, що половина дорослих українців, які працюють, заробляють менше суми, якої вистачає тільки на базові витрати», — підкреслила Олена Ярова.

Експертка рекомендує не лише шукати додаткові джерела доходу, а й підвищувати власну фінансову грамотність, щоб ефективно управляти бюджетом і створювати фінансову подушку безпеки.