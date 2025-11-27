Скільки років треба працювати, щоб купити квартиру в Києві: подробиці

Київ / © Pixabay

На однокімнатну квартиру тепер доведеться відкладати середню зарплату протягом 7,7 року замість торішніх 8,3, що свідчить про зростання доступності житла на 7-10%.

Про це йдеться в аналітиці ЛУН.

Вони зафіксували, що на столичному вторинному ринку за рік ціни на квартири дійсно зросли:

Однокімнатні квартири: +10%, середня ціна — 66 тисяч доларів.

Двокімнатні квартири: +7,4%, середня ціна — 105 тисяч доларів.

Трикімнатні квартири: +9,5%, середня ціна — 150 тисяч доларів.

Однак, попри це подорожчання, для покупців житло стало доступнішим. Кількість середніх столичних зарплат, які потрібно відкласти на покупку «середньої» квартири, зменшилась у всіх категоріях, підвищивши загальну доступність житла на 7-10%.

Скільки років зарплати потрібно на квартиру

За підрахунками аналітиків:

На 1-кімнатну квартиру нині треба 7,7 року (торік було 8,3 року).

На 2-кімнатну квартиру — 12 років (торік було 13,2 року).

На 3-кімнатну квартиру — 17,6 року (торік було 19 років).

Бренд- і бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський пояснює: «Абстрактні мільйони гривень за квартиру мало що кажуть про реальну доступність житла, тому ми вимірюємо її в роках зарплати для найпопулярніших професій».

Хто заробить швидше

Найшвидше накопичити на квартиру можуть представники робітничих спеціальностей. За даними Work.ua, середня зарплата автослюсарів і плиточників становить 52,5 тис. грн, тож на однокімнатну квартиру вони могли б заробити за 4,4 року (якщо відкладати всю суму).

Найдовше працювати на власну квартиру доведеться:

Прибиральникам — 13,4 року.

Охоронцям — 10,5 року.

Няням — 10,1 року.

Такий розрахунок дозволяє оцінити динаміку ринку та реальну зміну доступності житла у Києві.

Нагадємо, з 1 грудня держава запускає новий напрям «єВідновлення», що дозволяє українцям із тимчасово окупованих територій отримати ваучер на 2 млн грн для купівлі житла. Подати заявку спершу можна буде лише через «Дію», а розгляд звернень здійснюватимуть комісії за місцем проживання ВПО.

Програма розрахована на тих, хто втратив домівку через окупацію, не має іншого житла на підконтрольній території та раніше не отримував державної допомоги на придбання помешкання. Виплати надходитимуть безпосередньо продавцю, а сам ваучер оформлюватимуть у цифровому форматі.