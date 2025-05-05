“Скільки це в дронах?”: від “сірого” імпорту лише продукції Apple, держава втрачає до 10 млрд грн на рік - економіст

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Про це заявив на своїй фб-сторінці економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

За його словами, в Україні без належної сертифікації та гарантій реалізується до 70–80% імпортованої техніки Apple. Основна причина — “сірі” схеми ввезення та продажу товарів поза легальними каналами, зокрема з використанням підставних ФОПів.

“Ті ж товари відомого бренду Apple завозяться в Україну з країн Азії під виглядом дешевих аксесуарів — кабелів, чохлів тощо. Далі ці товари реалізуються в обхід будь-яких юридичних структур (навіть не через ФОП) без касових чеків. Дуже часто товар пересилається поштою. я вже не скажу, що в магазинах і на складах де є товар не ведеться його належний облік. Та навіть реалізація через ФОП проводиться не належним чином. За таких умов про сплату податків, а тим більше ПДВ у належному обсязі, говорити не доводиться”, - зазначив Кущ.

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Він пояснив, що “сірі імпортери” нерідко використовують “конгломератів ФОПів”, які оформлені на водіїв, продавців, охоронців. Для прикладу, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев раніше повідомляв, що мережа “Ябко” прямо визнавали свою роботу в “тіні” — “дроблячись” на ФОПи.

“Формування конгломерату із сотень ФОПів дозволяє пропустити через систему єдиного податку мільярдні обороти для великих ФПГ. Чому це шкідливо? Це асиметрія у конкуренції, коли один платить ПДВ і податок на прибуток, а інший, з тими самими мільярдними оборотами - лише єдиний податок. І це компроментація малого бізнесу, бо потім чиновники використовують такі факти як привід для закручування фіскальних гайок для ВСІХ”, - наголосив експерт.

Як вказав Кущ, лише від “сірого” імпорту продукції Apple, держава втрачає до 10 млрд грн на рік. Він зазначив, що ці кошти могли б піти на забезпечення армії, зокрема — на закупівлю дронів.

“Чому людина, яка отримує мінімальну зарплату, має платити ще й 5% військового збору, а велика мережа може дозволити собі “дроблення на ФОПи” для оптимізації оподаткування?”, - додав експерт.