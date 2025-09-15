Скільки Україні коштуватиме день війни 2026 року: Підласа відповіла

Гроші на оборону України / © ТСН

Україні потрібно щонайменше 120 мільярдів доларів на потреби оборони 2026 року. Ці кошти потрібні на зарплати військовослужбовців, боєприпаси, зброю. Крім цього, Україна продовжує фінансово підтримувати поранених військових, зниклих безвісти та сім’ї загиблих.

Про це повідомила очільниця бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа, пише «24 Канал».

Треба розуміти, що 120 млрд дол. — це сума, яка включає гроші державного бюджету України (60 мільярдів) і військове постачання зброї та боєприпасів через «Рамштайн», PURL, SAFE, Данську модель та інші (60 мільярдів доларів).

«Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону — це найвищий показник у світі. „І всупереч усім очікуванням, Україна покриває ці витрати власними доходами та внутрішніми запозиченнями“, — уточнила Роксолана Підласа.

Також потрібно зважати на те, що Росія вкрала в України 11 років зростання, тому що спершу ми відновили довоєнний рівень ВВП 2021-го, а потім — 2024-го, після жахливих наслідків повномасштабного вторгнення.

«Я кажу вам усе це, щоб донести одну просту річ: Україна сильна і стійка, але їй потрібна допомога», — пояснила експертка.

Що ж до противника, то торік Росія витратила 150 мільярдів доларів на війну з Україною. Звісно, визнає Підласа, Україна не зможе зрівнятися з цією цифрою. Але щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону України наступного року потрібно забезпечити.

Раніше в Генштабі повідомили, що доба повномасштабної війни з Росією коштує нашій країні 172 млн дол. (приблизно 7,1 млрд грн).

Там наголошують, що винятково власними силами Україні не вдасться витримати таке фінансове навантаження. Нам потрібна допомога партнерів для розвитку вітчизняної оборонної промисловості та інноваційних технологій. Це допоможе українським бійцям здобути перевагу на фронті.

«Нам не треба забувати, що впровадження інновацій — це шалені фінансові ресурси… Ведення війни проти такої великої і потужної за ресурсами країни, якою є країна-окупант РФ — це надзвичайно дорого», — наголосив очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.