Майже кожен третій українець стикався з хабарництвом

Майже кожен третій українець протягом минулого року стикався з корупційними проявами.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провела дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine, повідомляє TI Ukraine.

Зазначається, що протягом минулого року особисто 30% громадян стикалися із корупційними проявами протягом минулого року. Лише 23% із них погодилися на запропоновану корупційну схему, тоді як 68% відмовилися.

87% опитаних українців вважають корупцію масовим явищем. Таку думку поділяють усі опитані вікові групи. Люди старші за 65 років оцінюють її рівень найбільш критично — 90% опитаних. Натомість молодь до 24 років висловлює дещо стриманіші оцінки — 81% респондентів.

Дві третини (67%) респондентів вважає, що медіа суттєво применшують масштаби корупції в Україні. 20% опитаних згодні з тим, що ЗМІ правдиво відображають ситуацію, і лише 7% говорять про перебільшення висвітлення корупції в українській пресі.

