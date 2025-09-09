ТСН у соціальних мережах

Скільки українці стикалися з корупцією за минулий рік — дані соцопитування

Корупція очима українців: 87% вважають її масовим явищем, а 30% — стикались особисто лише за рік.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Майже кожен третій українець стикався з хабарництвом

Майже кожен третій українець протягом минулого року стикався з корупційними проявами.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провела дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine, повідомляє TI Ukraine.

Зазначається, що протягом минулого року особисто 30% громадян стикалися із корупційними проявами протягом минулого року. Лише 23% із них погодилися на запропоновану корупційну схему, тоді як 68% відмовилися.

87% опитаних українців вважають корупцію масовим явищем. Таку думку поділяють усі опитані вікові групи. Люди старші за 65 років оцінюють її рівень найбільш критично — 90% опитаних. Натомість молодь до 24 років висловлює дещо стриманіші оцінки — 81% респондентів.

Дві третини (67%) респондентів вважає, що медіа суттєво применшують масштаби корупції в Україні. 20% опитаних згодні з тим, що ЗМІ правдиво відображають ситуацію, і лише 7% говорять про перебільшення висвітлення корупції в українській пресі.

Раніше волонтер Сергій Стерненко поскаржився, що брак дронів свідчить «або про величезну корупцію, або про безпросвітну тупість».

