Скільки українців отримали "тисячу Зеленського" та на що витрачають

Пані прем’єр-міністр України Юлія Свириденко

Уже 14 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень в рамках Зимової підтримки.

Про це повідомила пані прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram.

За словами прем’єрки, це, зокрема, такі заявки:

🔹11,4 млн оформили через Дію, з них 2,9 млн заявок на дітей;

🔹Понад 700 тисяч — самостійно через Укрпошту;

🔹Ще для 1,8 млн людей, які є у соціальному списку, кошти будуть нараховані автоматично.

Подати заявку встигаєте до Різдва 24 грудня.

Сьогодні, 1 грудня, почнеться друга хвиля виплат тисячі зимової підтримки — для тих, хто подався на другий день прийому заявок.

«Уже отримали кошти 3,5 млн людей. Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 млн гривень. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також у топі витрат книги, аптеки і донати на Сили оборони», — написала вона.

Свириденко зазначила, що ті ж, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати кошти від Дня Миколая, 6 грудня.

Детальніше про всі програми в межах Зимової підтримки для громадян і бізнесу — на платформі zyma.gov.ua .

Нагадаємо, від 21 листопада розпочалася «Зимова підтримка» 6500 грн. Цю грошову допомогу можуть отримати українці, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Крім того, 15 листопада стартувала програма допомоги, яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім українцям, що офіційно проживають в країні. Гроші можуть отримати навіть діти. Допомогу на них можуть оформити батьки.