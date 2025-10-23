Скільки українців віком 18-22 років покинуть країну і що це означатиме для економіки — прогноз НБУ

Виїзд молоді 18-22 років не стане критичним ударом для економіки — Нацбанк

Реклама

Національний банк України не розглядає можливий виїзд частини чоловіків віком 18-22 років як критичний фактор ризику для національної економіки.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу.

За його словами, НБУ зберігає липневий прогноз міграційних тенденцій і очікує, що загальне зростання кількості українців за кордоном становитиме близько 200 тисяч осіб.

Реклама

Ніколайчук пояснив, що демографічна група 18-22 років, хоча й має право на виїзд, не створить суттєвого дисбалансу на ринку праці:

«В Україні близько 840 тисяч чоловіків віком 18-22 роки, з яких працевлаштовані приблизно 300 тисяч. Це становить лише близько 2% від усієї робочої сили. Звісно, частина з них може виїхати, і ми маємо інформацію про це… але цей фактор не призведе до суттєвої зміни наявної робочої сили», — зазначив він.

Таким чином, НБУ підкреслює, що, попри можливі локальні проблеми в окремих секторах, у кумулятивних показниках зайнятості вплив міграції цієї категорії буде обмеженим.

Нагадаємо, кількість українців віком 18-22 роки, які шукають притулку, зокрема, в Німеччині, на початку жовтня зросла у понад 10 разів, порівняно із ситуацією до 26 серпня, повідомило Міністерство внутрішніх справ у Берліні.