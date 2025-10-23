ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
482
Час на прочитання
1 хв

Скільки українців віком 18-22 років покинуть країну і що це означатиме для економіки — прогноз НБУ

НБУ оцінив вплив дозволу на виїзд для 18-22-річних чоловіків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Скільки українців віком 18-22 років покинуть країну і що це означатиме для економіки — прогноз НБУ

Виїзд молоді 18-22 років не стане критичним ударом для економіки — Нацбанк

Національний банк України не розглядає можливий виїзд частини чоловіків віком 18-22 років як критичний фактор ризику для національної економіки.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу.

За його словами, НБУ зберігає липневий прогноз міграційних тенденцій і очікує, що загальне зростання кількості українців за кордоном становитиме близько 200 тисяч осіб.

Ніколайчук пояснив, що демографічна група 18-22 років, хоча й має право на виїзд, не створить суттєвого дисбалансу на ринку праці:

«В Україні близько 840 тисяч чоловіків віком 18-22 роки, з яких працевлаштовані приблизно 300 тисяч. Це становить лише близько 2% від усієї робочої сили. Звісно, частина з них може виїхати, і ми маємо інформацію про це… але цей фактор не призведе до суттєвої зміни наявної робочої сили», — зазначив він.

Таким чином, НБУ підкреслює, що, попри можливі локальні проблеми в окремих секторах, у кумулятивних показниках зайнятості вплив міграції цієї категорії буде обмеженим.

Нагадаємо, кількість українців віком 18-22 роки, які шукають притулку, зокрема, в Німеччині, на початку жовтня зросла у понад 10 разів, порівняно із ситуацією до 26 серпня, повідомило Міністерство внутрішніх справ у Берліні.

Дата публікації
Кількість переглядів
482
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie