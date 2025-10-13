ТСН у соціальних мережах

255
1 хв

Скільки українців вважають себе бідними, а скільки — багатими: опитування

Більшість українців відносить себе до середнього класу, проте близько чверті опитаних назвали свої родини бідними.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Порожній гаманець

Порожній гаманець / © Pexels

Близько чверті опитаних українців назвали свої родини бідними. А тих, хто вважає себе заможними чи багатими, — одиниці.

Про це йдеться у результатах моніторингу «Українське суспільство — хвиля 2025» Інституту соціології Національної академії наук України.

За результатами опитування:

  • більшість громадян України (72,4%) оцінили добробут своєї родини як середній;

  • ще 21,9% назвали себе бідними;

  • а 3,5% вважають себе злиденними;

  • лише 2,1% опитаних вважають себе заможними,

  • лише 0,2% — багатими.

На чому українці не заощаджують?

Більшість респондентів зазначили, що не змушені заощаджувати або позичати гроші, коли йдеться про базові потреби:

  • продукти харчування — 67,3%,

  • комунальні платежі — 59,7%,

  • бюджетні електроприлади — 59,6%.

Водночас лише 25,5% можуть дозволити собі купівлю нової великої побутової техніки без фінансових труднощів.

Опитування проводилося у період від 9 вересня до 8 жовтня 2025 року. Вибірка становила 1835 респондентів, а статистична похибка не перевищує 2,4% за довірчої імовірності 95%.

До слова, фінансовий консультант Іван Осипенко оцінив комфортний місячний дохід для українських сімей. Подружжю без дітей потрібно орієнтуватися на 70-80 тис. грн, а сім’ї з однією дитиною — на 90-110 тис. грн. Експерт наголосив, що життя у великих містах (Київ, Львів, Одеса) коштує на 30% дорожче.

255
