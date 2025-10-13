- Дата публікації
Скільки українців вважають себе бідними, а скільки — багатими: опитування
Більшість українців відносить себе до середнього класу, проте близько чверті опитаних назвали свої родини бідними.
Близько чверті опитаних українців назвали свої родини бідними. А тих, хто вважає себе заможними чи багатими, — одиниці.
Про це йдеться у результатах моніторингу «Українське суспільство — хвиля 2025» Інституту соціології Національної академії наук України.
За результатами опитування:
більшість громадян України (72,4%) оцінили добробут своєї родини як середній;
ще 21,9% назвали себе бідними;
а 3,5% вважають себе злиденними;
лише 2,1% опитаних вважають себе заможними,
лише 0,2% — багатими.
На чому українці не заощаджують?
Більшість респондентів зазначили, що не змушені заощаджувати або позичати гроші, коли йдеться про базові потреби:
продукти харчування — 67,3%,
комунальні платежі — 59,7%,
бюджетні електроприлади — 59,6%.
Водночас лише 25,5% можуть дозволити собі купівлю нової великої побутової техніки без фінансових труднощів.
Опитування проводилося у період від 9 вересня до 8 жовтня 2025 року. Вибірка становила 1835 респондентів, а статистична похибка не перевищує 2,4% за довірчої імовірності 95%.
До слова, фінансовий консультант Іван Осипенко оцінив комфортний місячний дохід для українських сімей. Подружжю без дітей потрібно орієнтуватися на 70-80 тис. грн, а сім’ї з однією дитиною — на 90-110 тис. грн. Експерт наголосив, що життя у великих містах (Київ, Львів, Одеса) коштує на 30% дорожче.