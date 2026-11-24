Заробітні плати в «Новій пошті» та «Укрпошті»

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Оплата праці в «Новій пошті» залежить від посади, міста, графіка роботи, навантаження та премій. Оператори відділень, вантажники, кур’єри й водії можуть отримувати різні суми, навіть працюючи в одній компанії. В окремих випадках до заробітку додаються премії та компенсації витрат.

Які зарплати пропонують працівникам «Нової пошти»

За інформацією 24 Каналу, у 2026 році орієнтовний рівень оплати праці на низці посад у «Новій пошті» становить приблизно 20 000–38 000 грн на місяць. Це не офіційна середня зарплата всіх працівників компанії, а орієнтовний діапазон, який залежить від посади, навантаження, графіка та бонусів.

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Зарплати для працівників відділень і логістичних центрів такі:

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Оператор поштового відділення — від 20 000 до 32 000 грн, середній показник близько 22 000 грн.

Старший оператор або адміністратор — від 25 000 грн.

Приймальник вантажного відділення — від 24 400 до 26 400 грн.

Комплектувальник замовлень — від 26 000 до 28 000 грн.

Вантажник — від 23 000 до 38 000 грн.

Охоронник — від 20 000 до 21 000 грн.

Зарплати можуть відрізнятися залежно від міста та конкретного відділення. Наприклад, у вакансіях, опублікованих у листопаді 2026 року, «Нова пошта» пропонувала оператору відділення в Києві від 25 000 до 29 000 грн, а вантажнику — від 33 000 до 37 000 грн.

Скільки заробляють кур’єри та водії

Оплата праці кур’єрів залежить, зокрема, від способу доставки відправлень і транспорту, який вони використовують.

За даними експертів, зарплати розподіляються так:

Піший кур’єр — 17 000–20 000 грн.

Кур’єр на службовому автомобілі — 25 000–27 000 грн.

Водій службового автомобіля — 25 000–35 000 грн.

Кур’єр із власним вантажним автомобілем — від 50 000 грн.

Заробіток кур’єра з власним автомобілем не можна безпосередньо порівнювати зі звичайною зарплатою. До зазначеної суми можуть входити компенсації за пальне та зношування транспортного засобу. Тому фактичний дохід після витрат на автомобіль буде меншим.

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В яких регіонах платять найбільше

Зарплати операторів відділень відрізняються залежно від міста працевлаштування.

2026 року орієнтовні суми такі:

Місто Зарплата оператора на місяць Львів 24 500 грн Київ 24 000–25 000 грн Ужгород 22 500 грн Івано-Франківськ 22 500 грн Одеса 22 000 грн Харків 21 500 грн Миколаїв 20 000 грн Дніпро 19 000 грн

Наведені дані свідчать, що серед зазначених міст найвищі орієнтовні заробітки операторів — у Києві та Львові.

Від чого залежить зарплата в «Новій пошті»

Розмір зарплати працівників «Нової пошти» залежить від кількох чинників:

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Посада та обов’язки. Оператори, вантажники й водії отримують різну зарплату залежно від характеру роботи та навантаження.

Місто працевлаштування. Оплата на однакових посадах може відрізнятися залежно від регіону.

Графік роботи. На заробіток можуть впливати кількість змін і відпрацьованих годин.

Премії та бонуси. Додаткові виплати можуть залежати від результатів роботи.

Власний транспорт. Кур’єри, які використовують власні автомобілі, можуть отримувати компенсацію витрат на пальне та зношування транспорту.

В оголошеннях про вакансії «Нової пошти» також зазначаються офіційне працевлаштування та виплата заробітної плати двічі на місяць. Перед працевлаштуванням варто уточнити, чи вказана зарплата до або після сплати податків, яка її гарантована частина та за яких умов нараховують премії.

Де зарплати вищі — у «Новій пошті» чи «Укрпошті»

За інформацією «Телеграфу», за наведеними орієнтовними діапазонами оператори «Нової пошти» загалом мають вищу базову оплату, ніж оператори «Укрпошти».

Зокрема:

У «Новій пошті» зарплата операторів становить приблизно 20 000–32 000 грн.

В «Укрпошті» оператори можуть отримувати від 9 000 до 21 000 грн залежно від місця роботи та обсягів виконаних операцій.

Сільські листоноші «Укрпошти» мають базові ставки заробітної плати від 8 650 до 11 000 грн із можливими доплатами.

Водіям «Укрпошти» пропонують від 15 000 до 65 000 грн залежно від категорії та особливостей роботи.

В «Укрпошті» частина доходу може залежати від кількості оброблених відправлень, платежів та продажів. Для окремих операцій передбачені додаткові виплати.

Отже, за наведеними даними, операторам відділень «Нова пошта» загалом пропонує вищі зарплати, ніж «Укрпошта». Водночас фактичний заробіток в обох компаніях залежить від посади, місця роботи та додаткових виплат.

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