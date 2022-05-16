Скорочення витрат та підвищення податків: міністр економіки розповів про наслідки довгої війни в Україні

Скорочення витрат та підвищення податків: міністр економіки розповів про наслідки довгої війни в Україні

Якщо війна в України триватиме ще три-чотири місяці, то це негативно відіб'ється на економіці.

Йдеться про скорочення бюджетних витрат та різке підвищення податків.

Про це The Economist розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

Сергій Марченко розповів, що затяжна війна Росії проти України матиме негативні наслідки для української економіки. Зокрема йдеться про різке підвищення податків та суттєве скорочення бюджетних витрат.

Також в Україні можуть ініціювати націоналізацію підприємств, що зведе нанівець ринкову економіку України.

Також через неможливість експорту зерна ВВП України може знизитись, оскільки Росія заблокувала українські порти.

Нагадаємо, українцям, які опинились у тимчасовій окупації, продовжують нараховувати всі соціальні виплати, пенсії, пільги та субсидії в повному обсязі. Для тих, хто отримував кошти через відділення “Укрпошти”, створили спеціальну процедуру нарахування та виплат.