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"Слава Україні!": очільниця МВФ підтримала створення постійного форуму для допомоги та зацитувала Зеленського

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"Слава Україні!": очільниця МВФ підтримала створення постійного форуму для допомоги та зацитувала Зеленського

Фото: Офіс президента України

МВФ підтримує ініціативу Президента Зеленського щодо створення постійного форуму для забезпечення економічної та фінансової підтримки України.

Про це заявила очільниця-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, - пише Укрінформ.

«Він (український президент – ред.) закликав нас зібрати економічний форум для України, який діяв би на регулярній основі. Пане Президенте Зеленський, так, ми працюємо над цим, ми зберемо цей форум якомога скоріше», - підкреслила Георгієва.

Фонд має уже створену платформу для цього, засновану на програмі моніторингу Виконавчої ради МВФ.

«Це шлях до повноцінної програми, до створення якої ви закликали, і ми з вами рухаємось у напрямку сильної України»,- додала Георгієва.

Вона значила, що як директорка-розпорядниця МВФ, не може займати позицію на боці будь-якої країни.

«Але я просто процитую вас, президента Зеленського. Це не мої слова, це ваші слова: Слава Україні!» - резюмувала глава МВФ.

Прогноз світової економіки від МВФ 

Світова економіка переживає масштабне та різкіше, ніж очікувалося, уповільнення, а інфляція є вищою, ніж передбачали. Вторгнення РФ в Україну призвів до енергокризи у Європі, яка різко підвищила вартість життя і перешкоджає економічній діяльності. 

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Дата публікації
Перегляди
256
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