Слідча Комісія ВРУ: ”Фінансують тероризм” — нелегальні онлайн-казіно виводять з України десятки млрд грн

Справжній об’єм грального ринку в Україні сягає до 180 млрд грн в рік, і лише близько 1% від цієї суми потрапляє в державний бюджет. Такі оцінки надала Служба безпеки України під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Україні щодо розслідування порушень в сфері азартних ігор.

Щорічно бюджет недоотримує близько 12 млрд грн податків від нелегального ринку азартних ігор, повідомив керівник економічної контррозвідки СБУ Артем Шило.

Так, легальні букмекери та онлайн-казино за 2022 рік сплатили близько 730 млн податків і ще 1,2 млрд грн ліцензійних зборів. Це — крапля в морі, враховуючи кількість нелегально працюючих казино в онлайні і офлайні та букмекерських контор та об’єм ринку за оцінками правоохоронців.

Згідно даних Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, в Україні сьогодні за лицензією працюють лише три букмекери, а серед онлайн-казіно ліцензію мають лише 12 операторів (ще чотири ліцензії було анульовано).

Паралельно з цим нелегально, за оцінками КРАІЛ, працюють в Україні ще аж 1789 сайтів, що надають послуги азартних ігор, 55 сайтів з нелегальними лотереями, а також 606 нелегальних казино та залів гральних автоматів. Всі вони не сплачують податки, використовуючи різні схеми ухилення, або зовсім виводять гроші з України за допомогою іноземних платіжних систем.

”Ми перевірили на ТСК роботу найодіознішого російського 1xBet. Я спокійно зміг провести платіж через якусь європейську платіжну систему, ”прикручену” до сайту”, — повідомив в своєму Facebook член ТСК, народний депутат України Олексій Жмеренецький.

За оцінками профільної асоціації Ukrainian Gambling Council, легальні оператори грального бізнесу становлять лише 30% всього ринку, інші 70% — це нелегальні сайти, що не мають ліцензій на роботу.

”І майже усі ці сайти продовжують працювати! Правоохоронні органи стверджують, що блокувати сайти може лише РНБО. 240 компаній наразі знаходяться на розгляді РНБО. Проте, органи також стверджують, що це блокування нічого не дасть, адже миттєво будуть створені нові копії сайтів. А заблокувати переказ з банків на міжнародні платіжні системи, через які працюють порушники, ми ніби також не можемо, бо це типу означає порушення прав українців за кордоном, які цими системами можуть користуватись”, — обурився нардеп Жмеренецький.

Серед нелегально працюючих в Україні операторів грального бізнесу значна частина або російські, або мають коріння в країні-агресорі. Найбільшим з них вважається російська букмекерська контора 1xBet, яка навіть отримала навесні 2022 року дві ліцензії, але через значне суспільне обурення цим та ряд журналістських розслідувань про те, що 1xBet може збирати персональні данні українців для передачі їх російським спецслужбам, КРАІЛ анулювала надані ліцензії.

Але сьогодні 1xBet продовжує нелегально працювати в Україні через ряд веб-сайтів та ”дзеркал”, а також інших контор-сателітів, таких як PointLoto, FanSport та інших. Виводячи кошти з України, вони ”в тому числі здійснюють фінансування тероризму в Україні”, зазначила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Як додав депутат Жмеренецький, схеми, що використовують оператори нелегального грального ринку, дозволяють ”ганяти” гроші між Україною та росією”.

Ще влітку 2022 року Бюро економічної безпеки відкривало кримінальне провадження на ТОВ ”Твоя беттінгова компанія”, що представляє 1xBet в Україні, за ухилення від сплати податків, але доля цього провадження досі залишається невідомою.