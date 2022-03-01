Слідом за США Британія впроваджує санкції проти Фонду прямих інвестицій РФ та соратника Путіна

Слідом за США Британія впроваджує санкції проти Фонду прямих інвестицій РФ та соратника Путіна

Російський фонд прямих інвестицій був створений у 2011 році.

Велика Британія запровадила проти російського Фонду прямих інвестицій блокування активів, а також заморожує активи виконавчого директора фонду Кірілла Дмітрієва.

Про це у вівторок, 1 березня, йдеться на сайті британського уряду.

Щодо Дмитрієва, який є близьким соратником президента РФ Володимира Путіна, впроваджено заморожування активів та заборону на поїздки. На думку Лондона, він "веде бізнес, який економічно важливий для влади Росії, й у такий спосіб отримує вигоду від них або від їх підтримки".

Що ж до РФПІ, щодо фонду застосовано заморожування активів.

"Як фонд національного добробуту, РФПІ веде справи, що мають економічне значення для уряду Росії, фінансуючи проєкти економічного та політичного значення для уряду", - наголошується у документі.

Як повідомлялось, напередодні США та низка інших країн оголосили нові фінансові санкції проти Росії. Обмежено доступ російського центробанку до мільярдів доларів активів, а також коштів Суверенного фонду добробуту та Російського фонду прямих інвестицій.