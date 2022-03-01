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Слідом за США Британія впроваджує санкції проти Фонду прямих інвестицій РФ та соратника Путіна

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Слідом за США Британія впроваджує санкції проти Фонду прямих інвестицій РФ та соратника Путіна

Associated Press

Російський фонд прямих інвестицій був створений у 2011 році.

Велика Британія запровадила проти російського Фонду прямих інвестицій блокування активів, а також заморожує активи виконавчого директора фонду Кірілла Дмітрієва.

Про це у вівторок, 1 березня, йдеться на сайті британського уряду.

Щодо Дмитрієва, який є близьким соратником президента РФ Володимира Путіна, впроваджено заморожування активів та заборону на поїздки. На думку Лондона, він "веде бізнес, який економічно важливий для влади Росії, й у такий спосіб отримує вигоду від них або від їх підтримки".

Що ж до РФПІ, щодо фонду застосовано заморожування активів.

"Як фонд національного добробуту, РФПІ веде справи, що мають економічне значення для уряду Росії, фінансуючи проєкти економічного та політичного значення для уряду", - наголошується у документі.

Як повідомлялось, напередодні США та низка інших країн оголосили нові фінансові санкції проти Росії. Обмежено доступ російського центробанку до мільярдів доларів активів, а також коштів Суверенного фонду добробуту та Російського фонду прямих інвестицій.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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