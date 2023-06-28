Слідом за зерном та полуницею фермери Польщі протестують проти української малини: як це вплине на ціну

У Люблінському воєводстві польські фермери вийшли на акцію протесту з вимогою заборонити імпорт української малини.

Про це передають SadyOgrody і Аgroportal.

Фермери скаржаться на низькі закупівельні ціни малини у Польщі через інтенсивний імпорт з України. Вони навіть налаштовані блокувати під’їзди до переробних підприємств, щоб не допустити транспортування української малини.

"Виробництво гарної малини коштує щонайменше 7 злотих за кілограм, плюс вартість збору, тобто 2-2,5 злотих", – зазначив віцепрезидент Польської асоціації виробників фруктів Кшиштоф Цибулак.

За його словами, закупники пропонують близько 5 злотих за кілограм, а деколи, залежно від параметрів, близько 4 злотих.

"Але як нам конкурувати, коли малина постійно йде з України? Як з попереднього сезону, так і тепер нова, свіжа. В інтернеті вже кілька сотень пропозицій, адже урожай в Україні почали збирати раніше. Готова заморожена коштує 6-8 злотих", – каже він.

Під час протесту 27 червня близько 150 фермерів, які займаються вирощуванням малини, заблокували проїзд на кільцевій розв'язці у населеному пункті Ельжбета.

Польські аграрні об'єднання планують 3 липня провести велику акцію протесту виробників малини, яку підтримає Польська асоціація виробників фруктів, а також Agrounia (активно протестувала проти українського зерна).

Зазначимо, що в Україні за останні роки збільшилося вирощування малини. Зараз її ціна сягає від 80 до 100 грн за кг. Якщо Польща закриє свій ринок і для української малини, це може вдарити по закупувельних цінах, які суттєво знизяться через відсутність ринку збуту.

Це вже не вперше польські фермери протестують проти імпорту української продукції. Нагадаємо, що 16 червня Асоціація садівників Республіки Польща надсилала листа міністру сільського господарства Польщі Роберту Телушу з проханням вжити термінових заходів, щоб зупинити імпорт полуниці з України.

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик подав у відставку. Через кризу, спричинену напливом українського зерна, польські фермери були невдоволені. Попри звільнення, політик заявив, що відповідальність за зернову кризу, яка сталася у Польщі, несе Єврокомісія.

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