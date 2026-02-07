ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1128
Час на прочитання
2 хв

Слова, які дратують банки: за що можуть заблокувати рахунок

Звичайний грошовий переказ може обернутися неприємностями, якщо в призначенні платежу вказати невдале формулювання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Банки можуть блокувати рахунки українців через певні слова

Банки можуть блокувати рахунки українців через певні слова / © pixabay.com

У Мережі почали з’являтись повідомлення про те, що банки блокують рахунки українців через «підозрілі» слова в призначенні платежу.

Річ у тім, що люди по-різному формулюють призначення переказів. А тому рукописний або автоматично згенерований текст іноді матиме слова, які випадково збігатимуться з «чорним списком».

Про п’ять формулювань, які найчастіше привертають увагу банків і можуть створити проблеми з доступом до коштів, розповіла виданню Новини LiVE фінансова консультантка Людмила Сандига.

Які слова тригерять банки

До таких слів належать такі, що пов’язані з ризиковими послугами або Якщо це подарунок — «можете вказати це».

Водночас, якщо ви повертаєте борг і напишете про це в призначенні платежу, то можуть виникнути запитання.

Якщо переказ відправляється фізичній особі (окрім ФОПів), варто уникати формулювань «оплата за товар"/"оплата за послугу». Адже, пояснюється, такі платежі можливо приймати лише на рахунок підприємця.

Фраза"на продукти» або «на лікування»

Такі формулювання не чіткі. Фінмоніторинг не розуміє, що саме ви оплачуєте, а податкова може трактувати це як дохід.

Фраза «оплата за послуги/консультації»

Подібні формулювання є прямими ознаками підприємницької діяльності. Якщо отримувач платежу не є ФОПом, податкова може визнати переказ незадекларованим доходом.

Таких фраз краще уникати, якщо відсутній договір або статус ФОПа. Якщо переказ є поверненням боргу чи витрат, треба так і вказувати у призначенні платежу.

Раніше експерти пояснили, як правильно розподіляти заощадження, щоб уникнути ризиків, зберегти доступ до коштів і не втратити фінансову стабільність у непередбачуваних ситуаціях.

Дата публікації
Кількість переглядів
1128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie