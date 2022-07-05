Службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на суму майже $5 млн - НАЗК

Службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на суму майже $5 млн - НАЗК

НАЗК проводить моніторинг щодо можливого вивезення публічними службовцями та членами їхніх сімей незаконно отриманої готівки.

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило факти вивезення через кордон публічними службовцями незаконно отриманої готівки на суму майже 5 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Там зазначають, що НАЗК проводить моніторинг щодо можливого вивезення публічними службовцями та членами їхніх сімей незаконно отриманої готівки під час перетину державного кордону.

"За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже 5 млн дол США та 100 тис євро публічними службовцями та членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів", - повідомляє НАЗК.

У результаті вивчення матеріалів, отриманих у ході моніторингу способу життя, органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як здійснюється моніторинг

НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні. Далі Агентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.

"Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя", - зазначає агентство.

Нагадаємо, Зеленський своїм указом ввів у дію Положення про реєстр олігархів.

Читайте також: