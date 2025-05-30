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Динаміка відрахувань до бюджету значно погіршилася через системне блокування роботи газовидобувних підприємств з боку держави, йдеться у повідомленні Smart Holding, де зазначається, що бізнеси Групи перерахували до бюджетів різних рівнів понад 1,2 млрд грн податків за 2024 рік, а з початку повномасштабного вторгнення — майже 8 млрд грн.

«Держава шукає джерела для наповнення бюджету та водночас блокує роботу підприємств, які готові ці кошти генерувати. Минулого року ми сплатили 1,2 млрд грн податків, а могли сплатити вдвічі більше. Тим не менш, бізнеси Smart Holding залишаються вірними своїм принципам — підтримують співробітників і працюють заради України та її громадян», — зазначив генеральний директор Smart Holding Іван Герасимович.

У Групі зазначили, що у першому кварталі серед найбільших платників податків у складі Smart Holding є група газовидобувних компаній Smart Energy (понад 124 млн грн), агропродовольча група компаній Veres (понад 36 млн грн), група компаній Smart Urban (нерухомість та девелопмент) (понад 27 млн грн) та суднобудівельна Smart Maritime Group (2 млн грн).

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У Smart Holding вважають, що Smart Energy зазнала значних втрат «через недосконалу санкційну політику».

«За оцінками експертів компанії, внаслідок цих рішень держава не отримає 85,5 млн кубометрів газу, а бюджет – 1,15 млрд грн податкових надходжень до кінця 2025 року», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство економіки України виступає за відновлення роботи газодобувних підприємств групи Smart Holding на Полтавщині та Харківщині, яка була зупинена через санкційну політику держави. За словами директорки департаменту політики власності та санкцій Мінекономіки Ярослави Максименко, «українські підприємства мають працювати на Україну».