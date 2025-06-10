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Про це повідомляє NADRA.info із посиланням на группу Smart-Holding.

«На нашому підприємстві Smart Granit відбувся перший вибух породи після отримання офіційного дозволу. Для нас це не просто технічна дія для видобутку щебню — це символ відновлення… Вдячні Запорізькій обласній державній адміністрації за поновлені дозволи. Працюємо для України!», — зазначили у Smart-Holding.

У Групі зазначили, що поновлення роботи підприємства означає видобуток нової сировини для виробництва щебню, нарощування обсягів, стабільну роботу та нові робочі місця на прифронтовій території.

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«Повертаємось до повноцінної роботи, щоб постачати щебінь для критичної інфраструктури, забезпечувати роботою місцевих і підтримувати економіку країни», — йдеться у заяві Smart-Holding.

Про те, що ТОВ «Смарт Граніт» проводитиме вибухові роботи у кар’єрі Запорізька ОВА повідомила 5 червня.

Нагадаємо, у «Смарт Граніт» заявляли, що влада безпідставно блокує роботу підприємства, не надаючи дозволу на вибухові роботи — за відсутності жодних юридичних чи безпекових підстав для цього. Раніше, у червні 2024 року, Державна служба геології та надр відновила дію спецдозволів на користування надрами для ТОВ «Смарт-Граніт» на видобування граніту, мігматиту, гнейсу.