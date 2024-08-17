Соціальна допомога замість пенсії: хто отримає такі виплати

В Україні пенсійний вік становить 60, 63 або 65 років, залежно від накопиченого страхового стажу. 2024 року мінімальний стаж для виходу на пенсію становить від 15 до 31 року.

Про це пише видання "24 Канал".

Однак, якщо людина накопичила менше 15 років стажу, то в 65 років замість пенсії вона отримуватиме від держави соціальну допомогу.

Для розрахунку розміру соціальної допомоги необхідно враховувати два ключові показники:

різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність — 2 361 гривня

середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні пів року.

Максимальний розмір такої виплати обмежений сумою, яка не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 028 гривень. Розмір допомоги переглядається кожні 6 місяців з урахуванням змін у майновому стані та середньомісячному доході.

Нагадаємо, у серпні пенсіонери також можуть отримати додаткові виплати до Дня Незалежності України.

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