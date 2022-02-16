Соціальні інвестиції "Метінвесту" перевищили 3,4 млрд гривень

3,4 млрд гривень – саме така сума вкладень у важливі для всіх українців програми зафіксована за 16 років роботи групи компаній.

Йдеться не лише про екологічні ініціативи, пов'язані з виробництвом, але також з розвитком інфраструктури у містах своєї присутності, ремонтом лікарень, інвестиціями у освіту молодих поколінь, а також культурою та спортом.

Від початку пандемії група направила на ці цілі понад 280 млн грн. Зокрема, лікарням передаються необхідні медикаменти та обладнання. У лікарнях Маріуполя, Запоріжжя, Покровська, Авдіївки та Кривого Рогу встановлено 6 кисневих станцій, а також облаштовано понад 1067 кисневих точок для лікування хворих на коронавірус. Лише за 2021 рік Метінвест безкоштовно передав 7,5 тисячі тонн кисню для більш ніж 110 українських лікарень у 17 областях України.

"У нас з вами одна мета — сильні та успішні підприємства, сильний, мирний та успішний Маріуполь, сильна, мирна, єдина та незалежна Україна. Ми любимо Маріуполь. Ми любимо Україну. Ми віримо в Маріуполь. Ми віримо в Україну. Разом ми досягнемо з вами великих успіхів. Ми продовжуємо будувати, продовжуємо інвестувати. Група "Метінвест" направить понад 1 млрд доларів інвестицій цього року. А в Маріуполі буде збудовано новий університет", — розповів про плани на 2022 рік акціонер Групи Метінвест Рінат Ахметов.

Раніше стало відомо, що Метінвест має намір інвестувати в модернізацію своїх підприємств 2022 року понад 1,2 млрд доларів. Усього за підсумками 2021 року за 16 років роботи Метінвест інвестував у модернізацію виробництва понад 11 млрд доларів.