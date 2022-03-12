Соцмережа для спортсменів Strava призупинила роботу у Росії та Білорусі

Соцмережа для спортсменів Strava призупинила роботу у Росії та Білорусі

Сервіс більше недоступний для громадян окупантів.

У суботу, 12 березня, соціальна мережа для спортсменів, призначена для аналізу та трекінгу тренувань Strava призупинила роботу своїх сервісів у Росії та Білорусі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Strava.

Зазначається, що компанія пішла на такий крок через вторгнення Росії в Україну.

Strava обіцяє повернути гроші за платні послуги. Крім того, вони готові надати архів даних та допомогти з видаленням облікового запису.

Нагадаємо, вже понад півтори сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.

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