Соняшникова олія може сильно здорожчати / © www.freepik.com/free-photo

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Вартість літра соняшникової олії в Україні може сягнути 115 гривень, а ціни на базові продукти почнуть зростати вже найближчим часом.

Про це заявив економіст Олег Устенко для «Новини.LIVE».

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Соняшникова олія в Україні може сильно здорожчати

Протягом кількох останніх тижнів на глобальних ринках фіксується постійне здорожчання соняшникової олії, спричинене обстрілами українських переробних заводів.

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Як пояснив Олег Устенко, оскільки Україна забезпечує близько половини світового попиту на цей продукт, зниження обсягів його виробництва всередині країни може спровокувати дефіцит за кордоном.

«Якщо орієнтуватися на те, наскільки було збільшення ціни на світовому ринку по соняшниковій олії, то ціна 115 гривень мені здається більш-менш логічною для очікування. І це просто в базовому сценарії — це не песимістичний сценарій», — каже економіст.

За оцінками експерта, здорожчання олії та потреба нарощувати імпорт аналогів з іншої сировини створять додатковий інфляційний тиск на українську економіку.

Журналістка поцікавилася, чи варто готуватися до підвищення вартості хліба й макаронних виробів, а також запитала про кінцевий цінник на літр олії для споживачів.

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За словами економіста, здорожчання ключових харчів відбудеться доволі швидко, адже внутрішній ринок не зможе ігнорувати світові тенденції. Якщо для іноземних споживачів соняшникова олія є радше преміальним і не надто поширеним продуктом, то для українських родин це товар першої необхідності, тому стрибок цін і переорієнтація ринку на імпорт відчуватимуться в Україні значно гостріше.

«Для них соняшникова олія — це не як для нас, для них це те, що називається преміальним товаром. Ми звикли, що соняшникова олія — це щось таке нормальне і те, що має бути в кожній родині. Там це преміальний продукт. Багато родин взагалі не використовують, вкрай рідко його використовують. Тому для них це буде набагато легше пережити», — каже Устенко.

Остаточна вартість соняшникової олії найближчим часом залежатиме від того, які обсяги виробництва вдасться зберегти українським підприємствам.

Ціни на продукти в Україні: останні новини

Нагадаємо, за прогнозом фінансового аналітика Андрія Шевчишина, листопадова інфляція становитиме не більше 1,2%, а її головними рушіями стануть дорожчий продуктовий кошик, підвищення вартості інтернету та мобільного зв’язку на 5–10% і зростання цін на побутові послуги внаслідок здорожчання пального та «генераторної націнки».

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Водночас економічний експерт Андрій Забловський прогнозує загальну інфляцію у листопаді на рівні до 1,5% і попереджає, що реальне зростання цін на базові харчі значно перевищить середньостатистичні показники.

За його оцінками, продовольча інфляція становитиме 3–5%, а найбільше вдарить по гаманцях здорожчання молочних продуктів, яєць, хліба, м’яса та риби.

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