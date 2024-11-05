СОО Метінвесту Олександр Мироненко: сміливість ухвалювати швидкі рішення та нести за них відповідальність — головні якості СЕО під час війни

У блоці «Інсайти для СЕО», де мова йшла про виклики й можливості у 2025 році, взяв участь операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Він зауважив: інвестиційне та виробниче середньострокове планування, усталені пріоритети та завдання такої консервативної галузі, як гірничо-металургійний комплекс, втратили актуальність 24 лютого 2022 року.

Від початку повномасштабної війни Метінвест визначив три основні пріоритети роботи: безпека співробітників і максимальне забезпечення людей у зоні бойових дій, збереження виробничих потужностей та виживання компанії. Ґрунтуючись на цих пріоритетах, Група вибудувала свою систему організації роботи.

«Найстрашніший досвід ми отримали у Маріуполі. Ми вивозили людей з оточеного міста, розміщували їх у Запоріжжі, Кам’янському, Кривому Розі та намагалися адаптувати й працевлаштувати на активних підприємствах», — розповів Олександр Мироненко.

У Кривому Розі компанія законсервувала підприємства, розташовані поблизу лінії фронту, й евакуювала співробітників. На підприємствах у Запоріжжі Метінвест застосував подібний алгоритм дій, а в Авдіївці компанія працювала до літа 2022 року, аж поки лінія фронту не наблизилася до міста. Зараз «гарячий» напрямок – Покровськ: кожні два тижні керівництво Метінвесту відвідує підприємства, щоб подбати про персонал.

Щоб не допустити втрат колективу та зберегти виробничі потужності, компанія розробила свої протоколи безпеки. А виробництво продукції для армії, зокрема, укриттів, протимінних тралів та інших потрібних виробів для фронту, Метінвест організував на окремих ділянках за межами підприємств – щоб не наражати людей на небезпеку.

Головними якостями для керівників підприємств, які дають їм змогу бути ефективними бойовими СЕО, Олександр Мироненко вважає сміливість ухвалювати швидкі рішення та нести за них відповідальність, адже кожне рішення може стосуватися як виробництва, так і життя людей. Також для створення культури саморозвитку топменеджменту треба зважати на ініціативу людей, бути завжди відкритим до їхньої особистої думки.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова за 9 місяців 2024 року збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 38% проти аналогічного періоду 2023 року — до 15,2 млрд грн. Також, від початку повномасштабного вторгнення, Метінвест спрямував на допомогу Україні та її громадянам вже 7,7 млрд грн. З них 4,1 млрд грн були направлені на потреби ЗСУ, в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова».