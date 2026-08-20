Сотні тисяч гривень на полуниці: скільки заробила дівчина, яка збирала ягоди 33 дні

Скільки можна заробити на зборі полуниці / © Unsplash

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Відома у Польщі блогерка, яка має акаунт у TikTok @popsychologicznemu, вирішила на власному досвіді перевірити, скільки зможе заробити за місяць, збираючи полуницю. Експеримент виявився дуже вдалим. Дівчина поїхала до Німеччини на полуничні поля.

Про це пише Kobieta WP.

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33 дні збирала полуницю в Німеччині: скільки змогла заробити дівчина

Блогерка Агата Вітонь показала на власному досвіді, скільки грошей можна заробити на зборі полуниці. Оприлюднені нею цифри одразу спровокували гарячі суперечки в Мережі. Агата відпрацювала на зборі ягід 33 дні поспіль і не брала собі жодного вихідного.

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За цей час вона провела на полі 310 годин.

«Я була на зборах 33 дні і усі з них працювала. Ти працюєш там приблизно 9–10 годин, колись у мене було і 11 годин», — каже дівчина.

Вона додала, що на такій роботі не варто чекати поблажок. За погодинної ставки 13,90 євро її загальний заробіток брутто склав 4309 євро (224 тисячі гривень). Проте підсумкова сума «на руки» виявилася меншою через побутові та транспортні витрати.

«Від цього нам потрібно відняти гроші за квартиру. Це 10 євро на день, тож ми віднімаємо 330 євро. Ми також віднімаємо аванс у розмірі 200 євро, який я взяла, щоб вижити, поїсти та розважитися. Це дає нам 3729 євро», — детально описує блогер.

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Це близько 194 тисяч гривень за 33 робочі дні.

Дорога додому також мала свою ціну. Агата їхала на авто разом із братом, заздалегідь домовившись розділити витрати навпіл: брат оплатив пальне в один бік, вона — у зворотний.

«Я заплатила 96 євро за пальне туди й назад і 58 польських злотих за поїздку автострадою. Це 3633 євро, що, перераховано в польські злоті, дає нам 15 336 злотих», — підсумовує дівчина.

Опублікований розрахунок розколов глядачів на два табори. Частина користувачів вважає суму у понад 15 тисяч злотих чистими — чудовим результатом за місяць, особливо для молоді.

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Коментарі під відео дівчини розділилися:

«Я думаю, що це пристойна сума грошей, але я можу уявити, скільки це вам коштувало, а саме умови житла, погода тощо, але повага».

«Так не можна жити довго, але прожити місяць і привезти 15 000 злотих — це добре, і є задоволення від усвідомлення того, що ти сам це заслужив».

«Для стількох годин фізичної роботи, я не думаю, що це багато»

Також у коментарях зазначили, що сотні годин важкої праці в полі підривають здоров’я і не варті такої зарплати.

Середня зарплата по Україні

Нагадаємо, у травні 2026 року середня заробітна плата в Україні зросла на 1,5% порівняно з квітнем і становила 30 961 грн. За даними Держстату, найвищий рівень доходів традиційно зафіксовано у Києві — 47 115 грн та Київській області — 32 374 грн, тоді як найнижчі показники спостерігалися в Чернівецькій — 22 354 грн та Кіровоградській — 22 336 грн областях.

У розрізі галузей найбільше заробляли працівники сфери інформації та телекомунікацій із середнім показником 76 997 грн на місяць.

Найменша оплата праці залишалася у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — 21 554 грн. Водночас станом на 1 червня 2026 року загальна заборгованість із виплати зарплати в країні сягнула 3,8 млрд грн.

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