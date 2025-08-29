Соціальна пенсія в Україні: скільки платитимуть 2026 року

Розмір соціальної пенсії 2026 року зросте

Реклама

Українці продовжують отримувати пенсії та інші соцвиплати. Деякі громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають достатньої кількості років страхового стажу, можуть оформити соціальну пенсію. Уже 2026 року розмір таких виплат може збільшитися.

Про це повідомила адвокатка Ольга Брус у коментарі виданню УНІАН.

За словами юристки, Кабінет міністрів уже затвердив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Цей документ визначає ключові параметри бюджетної політики і слугує базою для формування державного бюджету.

Реклама

Брус підкреслила, що розмір соціальної пенсії безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. На 2026 рік передбачено його підвищення на 203 гривні — від нинішніх 2361 до 2564 гривень.

«Теоретично соціальна пенсія також може зрости на 203 гривні», — зазначила вона.

Нагадаємо, від 2017 року діє параметрична пенсійна реформа, згідно з якою вік виходу на пенсію може становити 60 років, 63 роки, 65 років та залежить від наявного у людини страхового стажу.

Наразі нестача стажу дає право оформити державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, тільки від 65 років, якщо за досягнення цього віку у людини немає 15 років страхового стажу. Це один із різновидів соціальної пенсії, до яких також належать пенсія у разі втрати годувальника та державна соцдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Реклама

Згідно із законом та порядком про державну соцдопомогу, тим, хто не має права на пенсію, розмір виплат становить 30% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 708,3 грн на місяць.

Проте є урядова постанова №265 про щомісячну державну адресну допомогу до соціальної пенсії. Нею її розмір на одну особу дотягують до рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних. Тобто разом із доплатою 1652,7 грн соціальна пенсія становить 2361 грн на місяць. Це сума, якщо взагалі немає жодного доходу. Якщо є — тоді різниця між доходом та прожитковим мінімумом.

За порядком, соцпенсію виплачують щомісяця за поточний місяць. Якщо не одержувати протягом шести місяців поспіль, виплату тимчасово припинять. Для відновлення треба подавати заяву, в якій вказати причини неодержання. Тоді виплату відновлять від дня припинення. Але за минулий час гроші повернуть не більше, ніж за 12 місяців.

Раніше повідомлялося, що восени масштабної індексації пенсій не буде, але частина пенсіонерів отримає надбавки за віком.