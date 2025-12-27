Соціальні виплати на дітей від 1 січня: на скільки зростуть суми

В Україні значно зростуть виплати на дітей / © Pixabay

1 січня 2026 року в Україні набирає чинності Закон №4681-ІХ, спрямований на посилення державної підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю.

Документом запроваджується нова система грошових виплат і соціальних програм — від допомоги вагітним жінкам і одноразових виплат при народженні дитини до щомісячної підтримки батьків дітей різного віку та нових форматів допомоги.

Зокрема, від 2026 року зросте допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Так, з 1 січня можна буде отримати одноразову виплату після народження дитини у розмірі 50 тисяч грн. Раніше ця допомога становила 10 320 грн, а далі виплачувалось по 860 грн щомісяця протягом 36 місяців (загалом 41 280 грн).

До того ж, можна буде замовити набір речей для новонародженого ще до народження — від 36-го тижня вагітності.

Крім того, щомісячні виплати також будуть оновлені: вагітні жінки без страхового стажу протягом усієї вагітності отримуватимуть по 7 тисяч грн. Така ж сума допомоги передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся чи опікуна, який доглядає дитину до року.

Допомога вагітним жінкам і породіллям:

для непрацюючих жінок — 7 000 грн щомісяця

для офіційно працюючих — щомісяця у розмірі 100% середньомісячного заробітку за останні 12 місяців роботи

для військових, поліцейських та інших спецкатегорій — 100% середньомісячного грошового забезпечення

«Пакунок малюка»: або в натуральній формі, або у вигляді грошової компенсації його вартості, яку визначить Кабмін. Вибір робить один із батьків. «Пакунок малюка» можна отримати від 36 тижня вагітності або протягом трьох місяців після народження.

Щомісячна допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років «єЯсла» — 8 тисяч грн. Надається у разі працевлаштування матері або іншого законного представника (у режимі повного робочого часу). Якщо дитина має інвалідність, така допомога виплачуватиметься щомісяця в розмірі 12 тисяч грн.

